Verden

Av NTB og Espen H. Rusdal

Forsvinningen til den regimekritiske saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi har utløst ny kritikk av USAs omfattende våpensalg til Saudi-Arabia.

Saudi-Arabia har blitt en stadig viktigere alliert for president Donald Trump.

Tyrkiske kilder hevder at Khashoggi ble drept og deretter partert inne på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul.

Men Trump er skeptisk til å skulle straffe Saudi-Arabia med stans i våpensalg. Det vil føre til økonomiske tap for USAs våpenindustri, frykter presidenten.

– Jeg tror det vil være en veldig, veldig vanskelig pille å svelge for landet vårt, sa han i et intervju med TV-stasjonen Fox News onsdag.

Det som gjør det hele mer komplisert er at Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman har tette bånd til Trumps svigersønn og rådgiver, Jared Kushner.

Donald Trump selv snakker også varmt om Saudi-Arabia og det var da også dit han dro på sin første tur utenlands som president.

– Har mye de må forklare

Trump framholdt at det for tiden går veldig bra med USAs økonomi, og at det delvis skyldes produksjon og salg av forsvarssystemer.

– Alle ønsker seg dem, hevdet presidenten.

I tillegg til at Saudi-Arabia kjøper store mengder våpen fra USA, har landene tette sikkerhetspolitiske bånd. De samarbeider blant annet om å legge press på Iran og å svekke den palestinske islamistiske Hamas-bevegelsen.

Likevel ser det ut til at Khashoggi-saken har fått begeret til å renne over for flere medlemmer av den amerikanske Kongressen.

– Saudierne har mye de må forklare. Alt tyder på at de i alle fall var innblandet i forsvinningen, sier republikaneren Bob Corker, som leder utenrikskomiteen i Senatet.

Den demokratiske senatoren Chris Murphy mener USA må revurdere sine militære, politiske og økonomiske forbindelser med Saudi-Arabia hvis det stemmer at landet lurte Khashoggi inn på konsulatet og drepte ham.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Norsk salg av utstyr

Også en rekke andre vestlige land har tette bånd til det ultrakonservative islamistiske regimet i Saudi-Arabia, som sitter på noen av verdens største oljereserver.

Norge selger ikke våpen til Saudi-Arabia, men mye annet militært utstyr. Kritikere frykter at utstyret blir brukt i den brutale krigen i nabolandet Jemen.

– Nå må Norges unnfallenhet overfor Saudi-Arabia ta slutt. Saudi-Arabia er et autoritært, undertrykkende og kvinnefiendtlig prestestyre. I tillegg er de anklagd for en lang rekke krigsforbrytelser i Jemen, sier SV-leder Audun Lysbakken til VG.

Han mener systematiske menneskerettsbrudd, krigsforbrytelser i Jemen og Khashoggis forsvinning er mer enn gode nok grunner til å stanse alt salg av militært utstyr til Saudi-Arabia.

Krever svar

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier norske myndigheter følger nøye med på utviklingen i Khashoggi-saken.

Ifølge Eriksen Søreide blir det foretatt grundige undersøkelser i hvert enkelt tilfelle hvor militært materiell selges til Saudi-Arabia. Søknader blir avslått om man mener det er risiko for at utstyret brukes til undertrykking og menneskerettighetsbrudd.

Selv om Trump er skeptisk til å stanse USAs våpensalg til Saudi-Arabia, har han krevd svar fra landet om hva som skjedde med Khashoggi.

Både utenriksminister Mike Pompeo, USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton og Trumps svigersønn og rådgiver Jared Kushner skal ha tatt saken opp med Saudi-Arabias mektige kronprins Mohammed.

Jamal Khashoggi har de siste årene bodd i USA, og han har blant annet skrevet for avisa Washington Post. (NTB)

Les også: Donald Trump til sine egne: – Demokratene er mentalt skadde og fullstendig uegnet til å regjere