Donald Trump forteller venner at han frykter å bli dømt

Nettet snører seg sammen for Donald Trump og han starter nå å innse det selv, melder NBC News.

I rettsdokumenter som ble oversendt det føderale rettsvesenet fredag heter det at presidentens tidligere advokat Michael Cohen har gitt spesialetterforsker Robert Muellers team «relevant» og «betydelig» informasjon i forbindelse med granskningen av mulige bånd mellom Russland og Trumps valgkampteam,s kriver NTB.

Denne uken ble hans tidligere advokat Michael Cohen dømt til tre års fengsel for blant annet ulovlig valgkampfinansiering.

I retten sa Cohen at han påtok seg ansvaret for kriminelle handlinger, «inkludert handlinger som omfattet USAs president».

Trump selv avfeier det hele.

– Jeg oppfordret aldri Michael Cohen til å bryte loven. Han var en advokat og skal kjenne til loven. En advokat har et stort ansvar dersom det blir gjort en feil. Det er derfor de får betalt, skriver Trump på Twitter torsdag.

Kvinner

Cohen skal blant annet ha betalt to kvinner, blant dem pornoskuespilleren Stormy Daniels, for å holde tett om påståtte forhold til presidenten.

Ifølge både Cohen og påtalemyndigheten skjedde dette på anmodning fra Trump, som ville unngå hindringer på sin vei for å bli president, skriver NTB.

Fram til nå har Trump avfeid at han visste om utbetalingene og at det hele var tøv. Nå har pipen fått en annen låt.

– Disse to sakene ble tatt med kun for å skjemme meg ut. Det er ikke lovbrudd, sa Donald Trump i et intervju på Fox News torsdag.

Til tross Donald Trumps mange uttalelser om at han ikke er bekymret for Robet Mueller og FBIs Russland-granskning, og kaller det for en heksejakt, kan det nå virke som om Donald Trump har snudd og frykter det verste. Altså å bli stilt for riksrett.

Ifølge kilder nær Trump, har han fortalt venner at han er redd for utsikten framover.

Han skal ifølge NBC News ha fortalt venner at han nå frykter å bli tiltalt og at han blir stilt for riksrett.

Det er særlig det faktum at Representantenes hus neste år kontrolleres av Demokratene og at de kan sette i gang en etterforskning av Trump, som Republikanerne ikke kan stanse, som uroer Trump.

Riksrett

I representantenes hus kreves det kun simpelt flertall for å iverksette rksfrett. Så skal en sak opp i senatet og der kreves det at to av tre senatorer stemmer for å dømme Trump.

Det andre kammeret, Senatet, kontrolleres fortsatt av Republikanerne.

Denne uken kom det også fram at amerikansk påtalemyndighet har avslørt at Russland tilbød USAs president Donald Trumps valgkampteam politisk samarbeid allerede i 2015.

