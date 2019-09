Donald Trump nekter for at han holdt tilbake midler til Ukrainia og presset dem til å etterforske et selskap tilknyttet visepresident Joe Bidens sønn underen telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i juli.

Tidslinjen viser at Trump holdt tilbake 3,6 milliarder i midler, og han innrømmer da også at han holdt tilbake disse midlene.

Nå forklarer han sin versjon av hvorfor.

– Det var en perfekt samtale. Jeg gjorde dette og vil gjøre det igjen, fordi jeg mener andre også bør bidra til Ukraina. Særlig gjelder dette andre land i Europa. Hvorfor gjør de ikke det? Jeg har alltid ment at andre bør bidra, sa Trump tirsdag.

Dermed endrer Trump inntrykket av hvorfror han holdt tilbake 3,6 milliarder kroner til Ukraina.

Men, som det påpekes i TV-studioet hos MSNBC, argumentasjonen hans henger ikke på greip. Det er nemlig helt galt at Europa ikke bidrar økonomisk til Ukraina. Siden 2004 har EU bidratt med milliarder av Euro til landet.

– 15 milliarder Euro har EU overført til Ukraina i overføringer, midler og lån, sa Richard Stengel, tidligere viseminister i utenriksdepartementet under Barack Obama.

Ordene falt hos Morning Joe hos MSNBC rett etter at Donald Trump ankom FNs hovedkvarter i New York der Trump skal tale.

Varsler

En ansatt i amerikansk etterretning slo alarm etter en telefonsamtale mellom Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj 25. juli og varslet generalinspektøren for amerikansk etterretning, Michael Atkinson, skriver NTB.

Under samtalen skal Trump ha oppfordret Ukraina til å etterforske tidligere visepresident Joe Bidens sønn Hunter Biden.

Hunter Biden ble i 2014 valgt inn i styret i det ukrainske gasselskapet Burisma Holdings, som anklages for korrupsjon.

Amerikanske medier meldte mandag at Trump få dager før samtalen ba om at drøyt 3,6 milliarder kroner i militærhjelp til Ukraina, skulle fryses. Opplysningene kommer fra ikke navngitte kilder med kjennskap til saken.

Presset

Flere demokrater krever nå svar på om Trump frøs militærhjelpen for å presse Ukraina til å etterforske Hunter Biden.

Trump har innrømmet at Joe Biden også var tema under samtalen med Zelenskyj, men hevder at det var fordi han ikke ønsket at Biden-familien skulle bidra til korrupsjon i Ukraina.

– Jeg la ikke noe som helst press på dem. Jeg sa ikke noe om at dere må gjøre dette, eller så får dere ikke bistand, sier Trump.

Trumps personlige advokat Rudy Giuliani bekreftet fredag overfor CNN at han har oppfordret Ukraina til å etterforske Joe Biden.

– Selvsagt har jeg det, sa Guiliani.

Biden ligger ifølge meningsmålingene best an til å bli Demokratenes presidentkandidat i 2020, der Trump håper på gjenvalg. Det er ikke lagt fram noe bevis for at far eller sønn Biden har begått ulovligheter i Ukraina.

Pelosi på glid

Blant Demokratene øker nå kravet om riksrett for Trump, og partiets leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, ser ut til å være på glid.

Pelosi har tidligere vært motstander av å stille presidenten for riksrett, men har i det stille forhørt seg med rådgivere og partifeller om tiden nå er inne, opplyser kilder i partiet til Washington Post.

Den innflytelsesrike 79-åringen har det siste året høstet kritikk fra flere partifeller i Kongressen, blant dem Alexandria Ocasio-Cortez, for å ha vært avvisende til å starte en riksrettsprosess.

– Denne uka blir stor

Mandag kveld tok Pelosi flere telefonsamtaler for å lodde stemningen, og flere som tidligere har ment at riksrett er usannsynlig, anser det nå som uunngåelig, ifølge kildene.

På et fly på vei til Washington sa Pelosi til CNN at Trumps telefonsamtale med Zelenskyj likevel kan resultere i riksrett for den amerikanske presidenten.

– Vi kommer ikke til å ha noe valg. Denne uka blir stor, sa hun.

Møte tirsdag

Ledende demokrater vurderer å opprette en komité som skal håndtere riksrettsprosessen, skriver Washington Post-journalist Rachel Bade på Twitter. Ifølge hennes kilder skal de møtes for å diskutere saken tirsdag klokken 16 lokal tid, klokken 22 norsk tid.

I en kronikk i Washington Post skriver samtidig sju demokrater at Ukraina-affæren, dersom opplysningene stemmer, gjør en riksrettssak mot president Trump nødvendig.

– Vi kommer ikke til denne konklusjonen på en lettvint måte, skriver demokratene.

