I en pressekonferanse utenfor Det hvite hus fredag morgen amerikansk tid, erklærte Donald Trump sin første unntakstilstand. Årsak: En fiktiv krise på grensen til Mexico. Antall mennesker som krysser grensen fra Mexico uten visum har gått ned fra 1,64 millioner i 2000 til 397.000 ved utgangen av 2018, ifølge tall fra amerikanske myndigheter, gjengitt i The Washington Post.

Å bygge en mur mot nabolandet i sør var et av Donald Trumps ofte gjentatte valgløfter. Han skulle også få Mexico selv til å betale for muren. Det har ikke skjedd. Heller ikke demokratene ønsker å bevilge så mye penger som Trump ønsker for å forsterke gjerder og bygge murer langs den over 3000 kilometer lange grensa.

Det er derfor Trump nå erklærer unntakstilstand.

– Vi snakker om en invasjon av landet vårt, sier Trump.

Men tallene viser altså det motsatte.

– De sier murer ikke fungerer. Men det er feil. Det er løgn. Alle vet at murer fungerer. Se til Israel, muren der er 99,9 prosent effektiv, sier de der. Du trenger ikke være veldig smart for å se at der du setter opp en hindring, stanser det folk.

Ved hjelp av en slik erklæring kan Trump blant annet hente penger fra det militære, fra nødhjelpsfond og fra kampen mot narkotika.

Uenighetene om budsjettet har ført til en historisk lang budsjettkrise i USA, der blant annet 800.000 statsansatte ikke fikk utbetalt lønn i 35 dager. I dag skulle Trump underskrive et budsjettkompromiss med demokratene, som har gått med på å bevilge 1,7 milliarder dollar til styrking av sikkerheten langs grensen.

Trump sier han trenger åtte milliarder dollar.

Sterke reaksjoner

En rekke ledende demokrater forteller til Washington Post at de vil fremme en resolusjon der de vil be Kongressen oppheve erklæringen. Hvis Representantenes hus, der demokratene har flertall, vedtar resolusjonen, vil det tvinge det republikanske flertallet i Senatet til å ta stilling til den innen 15 dager. Vinner resolusjonen fram både i Representantenes hus og i Senatet, kan Kongressen oppheve presidentens erklæring, men da kun hvis Trump ikke legger ned veto.

Hvis resolusjonen faller gjennom i Senatet, eller hvis Trump legger ned veto, vil demokratene «utfordre erklæringen ved domstolene», skriver NTB.

– Erklæringen utgjør grovt misbruk av presidentens makt, sier demokraten Jerrold Nadler, som leder rettsutvalget i Representantenes hus.

– Det er et forsøk på å endre den konstitusjonelle tredelingen av makten. Kongressen har makten til å tilbakeholde pengene, understreker Nagler, som mener Trumps beslutning ikke bør tolereres.

Andre presidenter har også erklært unntakstilstander - hele 30 ganger - siden 1979.