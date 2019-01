Trumps talskvinne Sarah Sanders har nå fått beskjed om at det ikke lenger er bryet verdt å holde regelmessige pressekonferanser, slik tidligere presidenter har hatt, skriver NTB.



Sarah H. Sanders Foto: NTB Scanpix

– Årsaken til at Sarah Sanders ikke lenger går på talerstolen, er at pressen behandler henne så uforskammet og gjengir henne så unøyaktig, skriver Trump på Twitter.

The reason Sarah Sanders does not go to the “podium” much anymore is that the press covers her so rudely & inaccurately, in particular certain members of the press. I told her not to bother, the word gets out anyway! Most will never cover us fairly & hence, the term, Fake News!