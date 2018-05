Mellom åtte og ti personer er drept i en skoleskyting i Santa Fe i Texas fredag, opplyser den lokale sheriffen ofølge flere amerikanske medier.

Det var rundt klokken 7.40 lokal tid fredag at en mann som ifølge vitner var væpnet med ei hagle, åpnet ild inne i et klasserom der det pågikk en kunst og håndverk-time, melder ABC News.

– Det var en eller annen som kom inn med ei hagle og begynte å skyte, og ei jente ble skutt i foten, sa et øyenvitne til kanalen, skriver NTB.

Et annet vitne sier til Houston Chronicle at hun hørte minst fem skudd nær klasserommet.

Donald Trump kom fredag med en uttalelse under et pressemøte der han egentlig skulle snakke om fengselsreformer.

– Dette har pågått for lenge, for mange årtier. Vi sørger over det fæle tapet og sender vår støtte og kjærlighet til alle sammen, pårrørende, elever og lærere, sa Donald Trump i ettermiddag.

– Min administrasjon skal gjøre at for å beskytte våre sudenter og sikre våre skoler, samt holde våpen unna folk som representerer en trussel for oss og andre, sa Donald Trump.

– En trist dag, veldig , veldig trist, avsluttet han.

Pågrepet

Politiet opplyser til Houston Chronicle at det var en mann som skjøt, men flere detaljer om vedkommende er ikke kjent, skriver NTB. En mistenkt er pågrepet, opplyser viserektor Cris Richardson ved Santa Fe High School.

Meldingene om at flere skal være drept er så langt ikke offisielt bekreftet, men skoledistriktet Santa Fe har bekreftet at flere er såret. Flere elever og en politiansatt er blant de sårede, skriver Houston Chronicle.

– Ha våre tjenestemenn i tankene i deres bønner nå, en av våre politifolk flys til sykehus, skriver Joe Gamaldi i politiets fagforening i Houston.

