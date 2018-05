Donald Trump: – Den som dreper en politibetjent bør få dødsstraff

Verden

Donald Trump holdt tirsdag en minnetale for falne politbetjenter ved Capitol Hill i Washington og minnesmerket der.

Her hyllet han familene og de etterlatte.

Donald Trump snakket særedels varmt om politiet, til tross for at han nesten daglig kommer med nedsettende kommentarer om FBI og spesialetterforsker Robert Mueller. FBI er USAs føderale politi.

Arrangementet i Washington DC markerer starten på National Police Week. Også visepresident Mike Pence var tilstede.

Og Trump kom med en brannfakkel:

– Den som dreper en politibetjent bør få dødsstraff, sa han til forsamlingen.

Dette til tross for at Trump vet at staten USA kun har henrettet tre personer siden 1963. Den siste var Louis Jones Jr. i 2003, ifølge Wikipedia.

Trump har ingen makt over hvem som eventuelt kan dømmes til døden i de forskjellige statene. Og det er kun 31 stater som fortsatt praktiserer dødsstraff.

Les også: – Disse menneskene har nådd punktet der døden er bedre enn livet

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Trøblete uker

Utalelesen om dødsstraff kommer dagen etter at USA flyttet sin ambassade i Israel til Jerusalem. Flyttingen har skapt uro i verden og Trump har blitt møtt med mye kritikk internasjonalt.

Flere mener derfor at Trump trenger en vinnersak igjen og National Police Week var en god mulighet. Særlig siden det var Trump selv som proklamerte at Peace Offcers Memorial Day skal være 15. mai og National Police Week skal pågå den samme uken.

De siste dagene har nemlig ikke vært bare positive. Senator John McCain (81) har gjort det klart at han ikke ønsker at USAs president Donald Trump skal delta i begravelsen hans.

Noen dager etter var det en i staben i Det hvite hus som kom med en morbid slengbemerkning om senatoren som kjemper mot kreft: «Han er irrelevant. Han skal jo dø snart uansett».

Dette lakk så til pressen, men Trump nekter enn så lenge å beklage bemerkningen.

Les også:

Fox News

Mandag ble det kjent at Donald Trump snakker med Fox News-anker Sean hannity på telefonen hver kveld før leggetid.

USAs president Donald Trump har mange rådgivere og eksperter rundt seg daglig. Likevel rådfører Trump seg med Fox News-anker Sean Hannity på telefon flere

ganger om dagen, og hver kveld før leggetid, melder New York Magazine.

– De snakker om hvordan Robert Muellers etterforskning er en heksejakt og hvordan de gjorde det på TV i dag, sier en kilde i Det hvite hus´stab til New York Magazine.

– Hannity har tatt over rollen til Steve Bannon som rådgiver og strateg, sier en annen kilde ved staben i Det hvite hus, ifølge samme publikasjon.

Les også: Jared Kushner i Jerusalem: – Vi står sammen med Israel fordi vi tror på menneskerettighetene