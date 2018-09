Verden

Av Jørn H. Skjærpe og Espen H. Rusdal

Reaksjonene er sterke etter Donald Trumps skryt av egen innsats da Puerto Rico ble rammet av orkanen Maria i fjor. Nesten 3.000 mennesker mistet livet, ifølge en rapport fra George Washington University, skriver Washington Post.

– Dersom han mener at 3.000 døde er en suksess, så Gud hjelpe oss, tvitret borgermesteren i San Juan, Carmen Yulín Cruz, onsdag.

Trump, som hevder at dødstallet var på mellom seks og atten personer da han besøkte øya etter stormen, trekker nå Demokratene inn i saken etter at han har fått voldsom kritikk.

– Det er ikke sant at 3000 personer døde. Tallet var på mellom seks og atten da jeg ankom etter stormen, og tallet økte ikke med så mye. Lenge etterpå ble det rapportert om større dødstall, som 3000, skriver USAs president på Twitter.

– Dette (rapportene om 3000 døde) ble gjort av Demokratene for å få meg til å se så dårlig ut som mulig. Dette gjorde de samtidig som jeg samlet inn milliarder av dollar for å hjelpe Puerto Rico. Hvis en person døde i etterkant, som for eksempel grunnet alderdom, så har man lagt personen til på listen. Dårlig politikk. Og jeg elsker Puerto Rico, legger Trump til.

Washington Post slår i sin tittel fast at Trumps påstand om Demokratenes involvering er falsk.

Tappet penger

Denne uken ble det kjent at Trumps administrasjon har tappet penger fra FEMA.

Federal Emergency Management Agency (FEMA), USAs beredskap for katastrofer, finansieres av staten. Trumps adminisrasjon har overført nesten 10 millioner dollar, eller rundt 90 millioner kroner fra FEMA til ICE, USAs immigrasjons og tollmyndigheter, som skal passe på USAs grenser. Dette kommer fram i et dokument offentliggjort av den demokratiske senatoren Jeff Merkley, melder NPR og flere andre medier.

