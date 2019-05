Donald og Melania Trump er på statsbesøk i Japan. Men Donald Tump brøt som vanlig regler og kutyme, skriver blant andre Wall Street Journal.

I dag var paret på en tardisjonell sumobrytekamp.

I Japan er det strengt forbudt med sko i bryteringen. Trump ville slettes ikke gå i sokkelesten, så han brukte et par svarte tøfler, melder Politico.

Regler

Reglene i Japan er også klare på at tilskuerene ringside, altså de nærmest ringen, sitter med bena i kors på en pute. Det er sånn det alltid har vært.

Men disse reglene gjelder tydeligvis ikke for Trump og hans kone Melania, som fikk stoler å lene seg på.

Dette har skapt en del bråk i Japan.

En fan mener at Trump helt klart burde sitte som man skal. En tradisjon som er over 1.500 år gammel.

– Om Trump skal tradisjonell japansk sumobryting, mener jeg det vile vært mye bedre om han hadde sittet emd bena i kors på en pute på gukvet,m enn på en stol, sier Masaru Tomamoto til reuters ifølge Telegraph.

Trofé

Trump delte også ut et trofé, produsert i USA. Et Trump-trofé.

Det blankpolerte trofeet, prydet med en ørn på toppen, er nesten 140 centimeter høyt, ifølge Det hvite hus.

Donald Trump fikk søndag altså gleden av å overrekke en diger pokal til vinneren av en sumobrytekonkurranse i Japan.

– Jeg er mer takknemlig enn ord kan uttrykke, sa Asanoyama.

Seremonien fant sted etter en brytekamp som Trump og hans kone Melania fikk overvære sammen med Japans statsminister Shinzo Abe på et stadion i Tokyo.

Tidligere på dagen spilte Trump og Abe golf sør for hovedstaden, skriver NTB.

De spiste cheeseburgere produsert med amerikansk storfekjøtt før det var tid for brytekamp.



Foto: NTB Scanpix

Statsbesøk

Trump er på et fire dager lagt besøk i Japan, og mandag blir han den første utenlandske statslederen som får møte landets nye keiser Naruhito etter at han overtok tronen.

Ifølge nyhetsbyrået AP har statsminister Abe igangsatt en omfattende sjarmoffensiv overfor Trump i frykt for at han skal heve tollen på japanske biler. Trump har gått til handelskrig mot Kina, og Japans regjering er redd for å lide samme skjebne.

I forkant av søndagens golfrunde fikk Trump også tid til litt politikk. Presidenten skrev i en Twitter-melding at han ikke er videre bekymret for Nord-Koreas siste test av kortdistanseraketter.

