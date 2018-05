Donald Trump blir trollet av sin egen tidligere utenriksminister

Verden

Under en tale ved Virgina Military Institute onsdag påpekte tidligere utenriksminister Rex Tillerson hvor viktig det er at offentligheten har adgang til sannheten i et velfungerende demokrati og kritiserte dermed Donald Trump, ifølge MSNBC.

Som kjent er Trump ikke alltid venn med fakta.

Nå går altså Tillerson løs på Trump i offentligheten:

– Om våre ledere forsøker å skjule sannheten vil vi som folk akseptere en alternativ virkeliget som ikke lenger har rot i virkeligheten. Da er vi som amerikanere på vei til å bytte ut vår frihet, sa Rex Tillerson som var utenriksminister i 14 måneder.

Også tidligere FBI-sjef James Comey har beskyldt Trump for løgn og betegner Trump som en «serieløgner» som snakker om kvinner som de skulle være kjøttstykker.

– Han lyver kontinuerlig, om de minste og de største ting, og insisterer på at det amerikanske folk tror ham, sa den tidligere FBI-sjefen. Dette er forhold som gjør det til en stor utfordring å jobbe i Det hvite hus, sa Comey.

Dempende

Mange har ment at Tillerson hadde en dempende effekt på Trump, og de to har også vært uenige om klimaavtalen, som Trump besluttet at USA trekker seg fra.

Det har heller ikke alltid vært vennskapelig mellom Tillerson og Trump.

Tillerson ble sparket av presidenten på Twitter og har tidligere kalt Donald Trump en «tulling».

Den tidligere Exxon Mobil-sjefen hadde ingen politisk erfaring da han tok jobben som utenriksminister, men som toppsjef i oljebransjen har han

tidligere samarbeidet tett med stater som Saudi-Arabia, Qatar og De forente arabiske emirater, skriver NTB.

