Donald Trump ble rasende da Melania så på en TV-kanal han misliker

Verden

Donald Trump er kjent for sin ivrige TV-titting og på presidentens eget fly Air Force One, er det Trump selv som bestemmer over sin egen TV.

Melania har sin egen. Da paret sist var på reise med Air Force One i Europa, så førstedame Melania på en kanal, en kanal Donald Trump ikke liker. Hun så på CNN på sin TV.

Da fyrte Donald Trump seg opp og raste til sin egen stab over at noe slikt kunne skje. Han skal ha blitt rasende ifølge ansatte i Det hvite hus.

CNN er ikke veldig godt likt av Trump som selv foretrekker Fox News. Instruksen på flyet er sågar at ved starten av alle reiser skal TV-en alltid stå på Fox News.

Dette kommer fram i en mailutveksling mellom ansatte i Det hvite hus som The New York Times har fått tak i. Nederst i mailtråden ble det slått fast at joda, TV-en skal stå på Fox News, skriver Independent.

Dårlig nytt

Dette er bare enda en dårlig nyhet for Trump. Etter et mye kritisert møte med Putin og et møte med NATO som har ført til at det knaker i sammenslutningen, er det enda mer dårlig nytt for Donald Trump på vei.

Nå har CNN publisert et lydopptak av president Donald Trump og hans tidligere advokat Michael Cohen der de diskuterer kjøp av en Playboy-modells sexhistorie, skriver NTB.

TV-kanalen opplyser at de har fått opptaket fra Cohens advokat Lanny Davis, og det ble spilt av tirsdag i programmet «Cuomo Prime Time».

Kjøp

På opptaket hører man angivelig Trump og Cohen snakke om hvordan de kunne kjøpe rettighetene til Playboy-modellen Karen McDougals historie om et påstått seksuelt forhold til Trump noen år tidligere. Opptaket skal ha blitt gjort i september 2016.

Lydkvaliteten er dårlig, men det er mulig å høre Trump si «betal med kontanter».

Presidentens nåværende advokat, Rudy Giuliani, hevder ordet «don't» er blitt uhørlig på opptaket. Trump sa egentlig «ikke betal med kontanter», ifølge Giuliani.

150.000

Cohens advokat mener Giuliani lyver om at Trump aldri gjorde noen utbetaling.

– Hva frykter de? Hvorfor representerer jeg han? De frykter sannheten om Donald Trump. En dag vil han fortelle sannheten om Donald Trump, sier Davis til CNN.

Det er fra før kjent at McDougal fikk 150.000 dollar av morselskapet til magasinet National Enquirer for eneretten til å omtale hennes historie, men saken ble aldri publisert.

Cohen har tidligere innrømmet å ha betalt 130.000 dollar til pornoskuespilleren Stormy Daniels for at hun skulle holde tett om at hun angivelig har hatt sex med Trump.

