FBI var så bekymret for russisk innblanding fra Russland at de innledet etterforskning av om president Trump jobber for Russland og Putin, ifølge New York Times.

FBIs frykt var at Donald Trump handlet på vegne av Russland, eller mottok ordre fra Russland, da han ga Comey sparken i 2017, sier tidligere polititjenestemenn og personer som er kjent med etterforskningen til New York Times, skriver NTB.

Under et intervju med Judge Janine på Fox News lørdag ble Donald Trump igjen spurt om han jobber for Russland:

– Så, Jobber du for Russland?

– Det er det mest fornærmende spørsmålet jeg har fått noensinne. Oppslaget i mislykkede The New York Times er den mest fornærmende artikkelen jeg har lest noen gang, sa han så uten å benekte beskyldningene.

Tittelen til New York Times er: «FBI åpnet etterforskning for å finne ut om Trump i hemmelighet jobbet på Russlands vegne.»

Trump benektet fortsatt ikke at han jobber for Russland, derimot påpekte han at FBI ikke fant beviser for noe slikt.

– Tittelen er misvisende. For de fant ingenting, svarte Trump videre på spørsmålet om han jobber for Russland og Putin.

På MSNBCs Morning Joe påpekte programleder Joe Scarborough nettopp mangelen på en benektelse.

– Han benekter det ikke, sa Joe Scarborough.

Etterforskning

Etterforskere som jobber med kontraspionasje, vurderte om sparkingen av Comey truet nasjonens sikkerhet. De ville finne ut om Trump bevisst eller ubevisst opptrådte på vegne av Russland, eller om han utgjorde en trussel mot den nasjonale sikkerheten, skriver New York Times.

Både etterretningsagenter og krimetterforskere var involvert i etterforskningen, skriver NTB.

FBIs etterforskning ble etter kort tid en del av spesialetterforsker Robert Muellers Russland-etterforskning, ifølge avisen.

New York Times skriver at FBI var urolig for Trumps forbindelser til Russland allerede under valgkampen i 2016. Men de ventet med å innlede etterforskning fordi de var usikre på hvordan de skulle forholde seg til en så sensitiv etterforskning.

Men Trumps opptreden da han sparket Comey, førte til at etterforskning ble innledet. Særlig det at han to ganger syntes å knytte avskjedigelsen av Comey til Russlands etterforskning bidro til mistanken.

Nekter referater

Samtidig skriver Washington Post at Doanld Trump og hans folk ikke skriver referater eller protokoller fra hans mange samtaler med Vladimir Putin.



En rekke nåværende og tidligere kilder i Det hvite hus forteller til avisen at Trump har gjort sitt ytterste for å hindre at noen får innblikk i hva som er tema under samtalene med Russlands president, skriver NTB

Trump har blant annet krevd å få overlevert notatene til tolkene under møtene og han har også pålagt dem å aldri diskutere med andre amerikanske tjenestemenn hva som blir sagt.

Ifølge The Washington Post foreligger det derfor ingen referater fra de fem møtene Trump hittil har hatt med Putin, heller ikke hemmeligstemplede referater.

Skandaløst

– Ikke bare historisk uvanlig, men helt skandaløst, sier USAs tidligere viseutenriksminister Strobe Talbott, som deltok under en rekke møter mellom de daværende presidentene Bill Clinton og Boris Jeltsin på 1990-tallet.

– Dette gir absolutt Putin mye bedre anledning til å manipulere Trump, mener han.

Mangelen på referater gir også vann på mølla for dem som er overbevist om at Trump fikk hjelp fra Russland under valgkampen i 2016. Spesialetterforsker Robert Mueller forsøker nå å komme til bunns i disse påstandene og ventes å legge fram sin rapport i løpet av februar.

Klare beviser

Mueller har hittil ikke offentliggjort beviser for at Russland bisto ved å sverte Trumps motkandidat Hillary Clinton, noe amerikansk etterretning mener var tilfelle.

Etterretningskomiteen i Senatet trakk etter 14 måneders gransking samme konklusjon, og det samme gjør USAs tidligere president og partikollega av Trump, George W. Bush.

– Det er ganske klare beviser for at russerne blandet seg inn, sa han for ett år siden.

Trump avviser

Trump avviser alle anklager om at han eller noen i hans valgkampstab fikk russisk bistand i forkant av valget og anklager demokratene og amerikanske medier for å

drive en heksejakt.

Trump avviser overfor Fox News også Wall Street Journals opplysninger om at han nekter at det tas referater fra samtalene han har med Putin.

