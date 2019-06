Spaltist E. Jean Carroll hevder i en ny bok at Donald Trump forgrep seg og voldtok henne 23 år siden.

Donald Trump selv avfeier det hele som løgn. Og dessuten:

– Hun er ikke min type, sa han til sitt forsvar ifølge The Hill.

– Jeg sier dette med den største respekt. For det første er hun ikke min type. For det andre; det hendte aldri, OK?, var Trumps reaksjon fra Det ovale kontor.

Til det svarte Carroll til CNN:

– Jeg elsker at jeg ikke er hans type, sa hun til CNN og påpekte at Donald Trump pleier å nekte for sine overgrep.

Carroll hevder Donald Trump voldtok henne i et prøverom i varemagasinet Bergdorf Goodman på 90-tallet.

Trump nekter for at han noensinne har møtt Carroll, selv om et foto av de to sammen ble trykket i New York Magazine.

Flere kvinner

Flere kvinner beskylder Trump for overgep og i valgkampen i 2016 sto flere av dem fram. Donald Trump selv har avvist alle anklager og beskyldninger og hevder han ikke har truffet flere av dem.

Associated Press har faktasjekket den amerikanske presidentens påstand om at han aldri har møtt kvinnene som har anklaget ham for trakassering, og nyhetsbyrået konkluderer med at den er lite troverdig, skrev NTB.

To av kvinnene var med i Trumps TV-show «The Apprentice», og det foreligger foto av Trump sammen med flere av de øvrige som har anklaget, skriver AP.

En av kvinnene som anklager Trump for seksuell trakassering, og som Trump nekter for noensinne å ha møtt, er en journalist i People magazine som han har latt seg intervjue av.

Penger for å tie

Trump har innrømmet å ha betalt kvinner for å holde munn.

Andre kvinner enn pornostjernen Stormy Daniels kan ha mottatt penger for å tie om forhold til Donald Trump, ifølge presidentens advokat Rudy Giuliani.

Under et av Trumps og Daniels' møter skal de ha forsøkt å involvere en annen person:

Nok en pornostjerne, Alana Evans, sto fram i The Daily Beast og fortalte at Trump og Daniels også forsøkte å få henne til å komme til hotellrommet, noe hun sier at hun takket nei til.

Pornoskuespilleren Jessica Drake anklaget i oktober 2016 Trump for å tilbudt henne 10.000 dollar, nærmere 80.000 kroner, dersom hun ville ha sex med ham. Han skal også ha kysset henne mot hennes vilje, skriver NTB.

