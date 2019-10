Donald Trump er kjent for sine angrep på pressen og journalister, men konservative Fox News har fått skryt av mannen og det er da også på denne kanalen han har gitt flest intervjuer. Nå er også Fox News havnet i skuddlinjen. Torsdag tyr Donald Trump til Twitter og langer ut mot nyhetskanalen.

Fox News, Trumps foretrukne nyhetskilde, avslørte forrige uke at det ikke skal ha vært Trumps advokat Rudy Giuliani som prøvde å få tak i skadelig informasjon om Joa Biden fra Ukraina. Derimot var det to andre advokater, Joe DiGenova og hans kone Victoria Toensing, og som arbeidet sammen med Giuliani, som gjorde det, ifølge kanalen. Giuliani og Toensing har avvist opplysningene.

Ifølge Fox News ble de tre advokatene uoffisielt tildelt oppgaven, og dermed skjedde ikke oppdraget i regi av Trump-administrasjonen. På den måten skal kun Trump selv ha hatt kjennskap til deres arbeid. Dessuten viser nye meningsmålinger hos kanalen at Trump blir stadig mer upopulær, også blant republikanere, samt at det nå er flertall blant velgerne om å stille han for riksrett. Det falt ikke i god jord hos Trump selv og nå angriper han altså Fox News og meningsmålingene deres.

– Fox News er er veldig annerledes enn hva de de var i gode gamle dager, skriver Trump og rakker samtidig ned på flere ansatte i kanalen,

– Fox News leverer ikke varene til USA lenger, skrev han videre.

From the day I announced I was running for President, I have NEVER had a good @FoxNews Poll. Whoever their Pollster is, they suck. But @FoxNews is also much different than it used to be in the good old days. With people like Andrew Napolitano, who wanted to be a Supreme.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2019

...Court Justice & I turned him down (he’s been terrible ever since), Shep Smith, @donnabrazile (who gave Crooked Hillary the debate questions & got fired from @CNN), & others, @FoxNews doesn’t deliver for US anymore. It is so different than it used to be. Oh well, I’m President! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2019

Tilslutt gjentok han budskapet om Fox News-kanalen:

– De er ikke hva de pleide å være.

Stevninger

Demokratene i Representantees hus planlegger ifølge flere amerikanske medier å stevne enda flere til høringer og kreve innsyn i enda flere dokumenter i riksrettsprosessen mot Donald Trump.

Det hvite hus nekter å samarbeide. De har også kneblet flere vitner. Kongressen har for eksempel bedt USAs ambassadør i EU, Gordon Sondland, om å stille til høring, men amerikansk UD nektet.

Bakgrunnen for riksrettsporsessen er telefonutskrifter som viser at Trump 25. juli forsøkte å overtale Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj til å åpne etterforskning av rivalen Joe Biden, skriver NTB

Sondland skal sammen med USAs tidligere spesialutsending til Ukraina, Kurt Volker, ha vært involvert i Trumps forsøk på å få Ukraina til å etterforske Joe Biden og sønnen Hunter Biden for korrupsjon.

