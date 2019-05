For første gang siden det kaotiske valget i 2016 innrømmer nå også Donald Trump at Russland bdiro til å få han valgt og dermed ende opp som president, skriver New York Times.

Det er i en Twitter-post at Trump for første gang anerkjenner at Russland påvirket valget.

– Nei, jeg hadde ikke noe å gjøre med at Russland hjalp meg å vinne valget, skrev Trump på Twitter.

Russia, Russia, Russia! That’s all you heard at the beginning of this Witch Hunt Hoax...And now Russia has disappeared because I had nothing to do with Russia helping me to get elected. It was a crime that didn’t exist. So now the Dems and their partner, the Fake News Media,.....