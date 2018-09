Donald Trump: – Amerika slo tilbake

Verden

Trump var tirsdag i Pennsylvania, der United Airlines Flight 93 styrtet 11. september 2001. Mannskapet og passasjerene gjorde motstand mot terroristene som kapret maskinen. Alle 44 ombord omkom.

– Nasjonen vår husker øyeblikket da Amerika slo tilbake, sa presidenten på minnemarkeringen i Shanksville, ifølge Washington Post.

– De falne i Pennsylvania den dagen føyde seg inn i rekken av amerikanske helter. De tok kontroll over egen skjebne og endret historiens retning, la Trump til.

Visepresident Mike Pence uttalte seg også. Han var på plass under en markering i Pentagon.

– Terroristene forsøkte å knuse moralen vår, men de mislyktes, sa Pence.

Fakta:

* Fire fly ble kapret i USA 11. september 2001. To ble fløyet inn i tvillingtårnene i World Trade Center på Manhattan i New York, ett ble styrt inn i forsvarsdepartements hovedkvarter, Pentagon-bygningen, i Washington D.C, og det fjerde styrtet på et jorde ved Shanksville i Pennsylvania.

Til sammen 19 kaprere deltok i aksjonene, som knyttes til terrornettverket al-Qaida.

* De to tvillingtårnene raste sammen. Sju timer senere kollapset også en tredje bygning i World Trade Center-komplekset.

* Til sammen 2.976 mennesker døde i angrepene. Av dem døde 2.753 i WTC, 184 i Pentagon og 40 i Pennsylvania.

* 12. september erklærte president George W. Bush krig mot terror. (Fakta av NTB)