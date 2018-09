Verden

Av Espen Rusdal

Det toppet seg i forrige uke med lekkasjer fra Bob Woodwards bok «Fear», med sjokkerende avsløringer om Donald Trump og hans innsats som president.

Forrige uke publiserte New York Times en usignert kronikk skrevet av en høytstående medarbeider i Trump-administrasjonen. Der advares det om presidentens «umoralske» og «oppfarende» lederskap.

Donald Trump jr., seniors eldste sønn, var tirsdag gjest hos ABCs «Good Morning America». Der gikk han løs på den siste ukens kronikk og Bob Woodwards bok.

– Skammelig

Don jr. uttalte at det er stadig færre i staben i Det hvite hus faren Donald Trump stoler på.

– Jeg tror det er personer der som min far ikke kan stole på - den indre kretsen er mye mindre enn jeg hadde sett den var, sa Don jr. i intervjuet med ABC.

– Det hadde vært enklere å få ting gjort om du kan stole fullt og helt på alle rundt deg. Jeg mener det er skammelig, sa Don jr.

Han mente også at forfatteren av kronikken høyst sannsynlig ikke var fra noen høytstående medarbeider i Det hvite hus.

Etterforskes

Don jr. er selv under etterforskning etter det nå berømte møtet med russere i Trump Tower. Der skal han ha blitt lovet en drittpakke på Hillary Clinton. Men Don jr. er ikke bekymret.

– Jeg er ikke bekymret, jeg vet hva jeg gjorde, sa Don jr.

Han nektet også for at faren visste noe som helst om møtet, selv om samtaleregisteret viser at han ringte flere ganger til et skjult nummer. Donald sr. har skjult nummer på sin telefon.

– Selvsagt har det vært voldsomt. For en stund nå har det vært vanskelig, fortsatte han.

Woodwards nye bok beskriver president Donald Trumps første 18 måneder i Det hvite hus, og allerede før den er kommet ut har boken skapt mye debatt. Forlaget Simon & Schuster opplyser at de trykker 1 million utgaver av boka på grunn av etterspørselen, melder CNN.

Fyrte løs mot Woodward

Donald Trump selv er svært misfornøyd med innholdet i boken.

– Woodward-boka er en vits. Den føyer seg inn i rekken av anonyme og grunnløse angrep mot meg. Mange av de navngitte kildene i boka har dessuten stått fram og sagt at sitatene deres, som boken i seg selv, er ren fiksjon, sier Trump, ifølge Business Insider.

Bokas innhold er basert på intervjuer med flere anonyme kilder som jobber tett på presidenten i Det hvite hus. I boka siteres blant andre forsvarsminister Jim Mattis på at «Donald Trump har kunnskap som et barn», etter at Trump spurte om tilstedeværelsen på Koreahalvøya, mens stabssjef John Kelly skal ha sagt at presidenten «har gått av hengslene og er en idiot». Begge benekter at de har sagt noe slikt, skriver NTB.