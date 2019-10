Dommer: Trump må dele selvangivelser med etterforskere i New York

Dommer Victor Marrero avviste mandag Trumps påstand om at han har immunitet fra strafferettslige etterforskninger fordi han er sittende president.

Kjennelsen innebærer at påtalemyndigheten kan stevne Trump for å få tilgang til presidentens skattemeldinger som privatperson og næringsdrivende de siste åtte årene, skriver The New York Times.

Trumps advokater har gitt beskjed om at de anker kjennelsen umiddelbart. Det vil trolig medføre flere forsinkelser i etterforskningen som ledes av statsadvokat Cyrus R. Vance på Manhattan.

Han etterforsker om delstaten New Yorks lover ble brutt da Trump Organization refunderte utbetaling av såkalte hysjpenger til to kvinner som hevder å ha hatt seksuelle forhold til presidenten.

«Politisk motivert»

Trumps advokater mener etterforskningen er politisk motivert og at selvangivelsene kan nektes utlevert fordi presidenten har immunitet.

I den 75 sider lange kjennelsen mandag heter det at den føderale domstolen ikke kan støtte en slik «kategorisk og ubegrenset påstand om at en president har immunitet fra rettsprosesser».

Jurister fra justisdepartementet i Washington ba forrige uke Marerro om å utsette kjennelsen.

Cohen i fengsel

Føderal påtalemyndighet har allerede fullført sin etterforskning av utbetalingene som Trumps tidligere advokat Michael Cohen ordnet med for å få de to kvinnene til å tie under presidentvalgkampen i 2016. Presidenten nekter for å ha hatt noe seksuelt forhold til kvinnene. Trump Organization ga i ettertid Cohen refusjon for utleggene.

Cohen soner for tiden en tre år lang fengselsstraff etter at han i fjor ble dømt for blant annet ulovlig valgkampfinansiering i forbindelse med utbetalingene.

(©NTB)