Dommer stanser Trumps oppheving av DACA

Verden

San Francisco-dommer William Alsup har godkjent anmodningen fra California og andre klagere om å stoppe Trump fra å oppheve den såkalte DACA-ordningen mens det pågår rettstvist om beslutningen.

DACA står for Deferred Action for Childhood Arrivals og ble innført av tidligere president Barack Obama for å beskytte hundretusener av mindreårige som er tatt med ulovlig til USA. Ordningen utløper i mars.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Da Trump-administrasjonen besluttet å oppheve ordningen, valgte ti delstater å utfordre regjeringens beslutning.

Trump har imidlertid sagt at ordningen kan reddes, men til gjengjeld vil han ha en liste med innvandringskrav godkjent i Kongressen. (NTB)