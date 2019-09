Det er Bahamas' statsminister Hubert Minnis som opplyser at dødstallet nå er steget fra fem til sju. Han sier videre at dødstallet er ventet å stige ytterligere når omfanget av ødeleggelsene på Abaco-øyene og Grand Bahama er kartlagt.

På en pressekonferanse tirsdag sa Minnis at de to siste dødsofrene var skadde personer som ble brakt til sykehus på øya New Providence.

– Vi står midt i en av de største nasjonale krisene i vårt lands historie, sier Minnis.

Landsby tilintetgjort

Han har fløyet over Abaco-øyene og besiktiget områdene og planlegger å gjøre det samme over Grand Bahama når værforholdene tillater det.

Han sier at han så grupper med mennesker som veivet med gule klesplagg for å påkalle oppmerksomhet. Redningsmannskaper har problemer med å nå fram til folk på grunn av vannmassene i områdene. Minnis anslår at 60 prosent av husene i Marsh Harbor var ødelagt og at han så minst et lokalsamfunn der alle hus var fullstendig tilintetgjort.

– Det er langt flere døde

Bilder fra NASA-satellitter viser at det regnet så mye som 890 millimeter natt til mandag alene noen steder. Flyplassen på Grand Bahama lå tirsdag lokal tid 2 meter under vann.

– Det er fullstendig ødeleggelse. Det er tilintetgjørelse. Apokalyptisk. Det handler ikke om å bygge opp igjen noe som var der. Vi må starte fra grunnen av, sier Lia Head-Rigby, som bistår en lokal hjelpeorganisasjon og som har befart Bahamas' hardest rammede øygruppe Abacos med fly.

– Det er langt flere døde, sier hun, men så langt finnes det ingen oversikt. Lik blir fortsatt hentet ut.

Røde Kors anslår at rundt 45 prosent av boligene på øya Grand Bahama og på Abaco enten er ødelagt fullstendig eller påført store skader. FN og Røde Kors opplyser at over 60.000 mennesker trenger mat og rent drikkevann.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Kommet til USA

Orkanen Dorian ankom USAs sørøstkyst natt til onsdag. Vindstyrken tar seg opp, men flomfaren er verst.

Etter at værsystemet dreide noe tidligere tirsdag, ble det klart at Dorian ikke kom til å komme inn over land i Florida, men østkysten av det sentrale Florida fikk føle på vinden like fullt sent tirsdag lokalt tid.

– Slik det ser ut nå vil orkanens øye bevege seg farlig nærme Floridas østkyst og kysten av Georgia fram til onsdag kveld, lyder meldingene fra det amerikanske orkansenteret NHC.

Deretter vil Dorian bevege seg nær eller over kysten av South- og North Carolina torsdag og fram til fredag morgen.

Selv om ikke værsystemet treffer land, er risikoen for ødeleggelser store. Stormens er av en slik karakter at den medfører brottsjø og stormflo. Kombinert med nedbør utgjør det stor fare for flom når havnivået hever seg, opplyser NHC.

I Florida er det ventet generelt 75 til 150 millimeter nedbør, så mye som 225 millimeter noen steder, mens de mest utsatte stedene i Carolina-delstatene kan få opp mot 380 millimeter nedbør.

Varsel om evakuering

Over 2 millioner innbyggere langs kysten i delstatene Florida, Georgia, Nord- og Sør-Carolina har fått varsel om å evakuere boligene sine. Tirsdag kveld lokal tid holdt de på med de siste forberedelsene.

– Denne gangen trenger jeg ikke komme hjem til et hus fullt av skrap. Jeg lærer etter hvert, sier Joey Spalding, som bor på Tybee Island i Georgia.

Han tømte tirsdag boligen for mesteparten av møbler og satte dem i en varebil. Han planla å pakke inn huset i plast til skulderhøyde og legge sandsekker foran dørene, før han skulle dra til et sikrere sted.

Politiet i Savannah i Georgia innførte portforbud natt til onsdag. I Nord-Carolina har guvernør Roy Cooper beordret evakuering av beboere på øyer langs hele delstatens kyst.

Motorveier fra kysten og inn i landet i Sør-Carolina og Georgia er gjort om til enveis-evakueringsruter. Flere flyplasser har stengt. I Orlando i Florida stengte både Disney World og SeaWorld tirsdag.

– Ikke vær tøff og stå i det. Kom dere ut, sa talsperson Carlos Castillo i USAs føderale etat for krisehåndtering FEMA (Federal Emergency Management Agency) tirsdag.

Folk har fått beskjed om å lade mobiltelefonbatterier, hamstre drikkevann og fylle bensintanker.