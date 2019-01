Tragedien fant sted på et jorde i Tlahuelilpan i delstaten Hidalgo fredag ettermiddag. Over 600 mennesker var til stede med bøtter og kanner for å få tak i bensin som sprutet ut fra en lekk oljeledning, da den voldsomme eksplosjonen skjedde.

– Etter tre dager er omfanget av tragedien: 85 døde, antallet har dessverre økt ettersom flere har mistet livet på sykehus, melder guvernøren i Hidalgo, Omar Fayad på Twitter.

Store skader

Minst 72 får fremdeles behandling på ulike sykehus, ifølge Fayad, mange av dem så sterkt forbrent at de ikke er identifisert. Tilstanden er alvorlig for flere av de skadde, og noen har brannskader på over 80 prosent av kroppen.

I det vanskelige arbeidet med å identifisere de omkomne, tar rettsmedisinere DNA-prøver fra folk som savner slektninger.

Tappehull

Det statlige oljeselskapet Pemex, som eier oljerøret, sier tyver noen timer i forveien hadde boret et ulovlig tappehull på oljeledningen.

Fayad går hardt ut mot det han omtaler som en etablert skikk, der folk sniker til seg olje på denne måten.

– Det er et alvorlig lovbrudd, men folk flest ser ikke på det som noe som får konsekvenser. Jeg er sikker på at vi fra nå av vet at dette kan forårsake stor skade for familier, sier Fayad.

Drivstofftyveri er et stort problem i Mexico, der det anslås at det ble gjort et forsøk på illegal tapping av drivstoff fra Pemex-rørledninger hvert 30. minutt gjennom hele 2018. Det ble boret hele 12.581 ulovlige tappehull de første ti månedene i fjor.