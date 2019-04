OR AKIVA (Dagsavisen): Israels statsminister Benjamin Netanyahu vant gjenvalget ved hjelp av en merkelig koalisjon av flere samfunnsgrupperinger - blant annet de ultraortodokse jødene, bosetterne og russiske immigranter. De har lite til felles – bortsett fra en ofte anti-liberal og demokratikritisk holdning.

På den andre siden sto de liberale israelerne, og mange av disse føler nå at demokratiet i deres hjemland er i reell fare.

Talia Sasson, en kjent venstreaktivist, er både redd og oppgitt.

– Dette valgresultatet er vanskelig for meg. Som mange andre har heller ikke jeg noe entydig svar på hva vi må gjøre for å hindre at Israel blir til et «demokrati ala Midtøsten», skrev hun i en oppgitt post på Facebook.

Hun oppfordrer folk til å gå ut i gatene og protestere. Mange i store deler av sentrale Israel, der den mer liberale delen av det jødiske samfunnet bor, er like forskrekket.

Les også: "Netanyahu støttes først og fremst av folk på bunnen av samfunnet"

Ultraortodokse

Netanyahu prøver å finne støtte i alliansen av landets mindre grupperinger. Hans største partnere er de ultraortodokse jødene. De lever stort sett på utsiden av storsamfunnene, ofte i egne områder i for eksempel Jerusalem, og er lite opptatt av dagsordenen som opptar resten av landet. Deres støttespillere deltar ikke i valg av demokratisk overbevisning, men for å komme i regjeringsposisjon og vinne støtte til egne institusjoner. De står nær høyresiden, ettersom også Netanyahus Likud-velgere er konservative og verdsetter jødisk tradisjon.

Sikkerhet

I Or Akiva, en fattig by langs Middelhavskysten, møter vi da David Shalem og Haim Gvilli. De er begge overlykkelige over at Bibi – som Netanyahu kalles – har vunnet.

– Bibi står for sikkerhet. Han gjør alt for oss. Siden han kom til makten har jeg gått med hvit skjorte hver dag, sier 56-årige David.

– Alt snakket om at Bibi er korrupt er bare løgn, sier Haim.

Netanyahu, som er en av Israels rikeste politikere, har utrolig nok greid å bli symbolfiguren for landets fattigste, og for mange handler Netanyahu mer om identitet enn ideologi.

Verken Haim eller David har annet enn grunnskoleutdanning.

– Se på Bibi. Han reiser overalt for oss. Og med stor personlig risiko. Bare tenk, flyet hans kan styrte. Og egentlig kunne Bibi bare ha vært hjemme og slappet av, sier Haim.

Saken fortsetter under bildet

David Shalem og Haim Gvili i den fattige byen Or Akiva er overlykkelige over valgresultatet. Foto: Roger Hercz

Uforståelig

Israels samfunn er usedvanlig mangfoldig, og inkluderer jøder som immigrerte til den lille staten fra godt over 100 forskjellige land. Nettopp i dette valget kom spliden til overflaten, for ofte er det slik at for eksempel jøder fra Marokko eller Jemen og jøder fra USA eller Russland ennå ikke helt har funnet ut hvordan de skal leve sammen.

Haim og David tilhører også periferien i Israel, de som ikke er blitt gitt store muligheter i livet. Men Bibi gir dem stolthet.

For folk i sentrum, derimot, blir det nærmest uforståelig at israelere i periferien rundt Gaza som har mottatt flere titusen raketter fra Hamas, likevel i overveldende grad velger å stemme for mer av det samme – altså Netanyahu.

– Neste gang dere får raketter i hodet, kom ikke til oss og gråt, skrev Hila, en gansk typisk overklassekvinne, på Facebook.

Andre frykter at den anti-liberale koalisjonen vil bli fascistisk eller det som verre er.

– På tide å redde barna og sende dem ut med kinder transport», sa en mann, Amos. «Kinder Transport» er et begrep fra andre verdenskrig, da tyske jøder reddet sine barn fra Hitlers dødshelvete ved å sende dem ut av landet.

Amos spøkte kanskje, men han mente det også litt alvorlig. Til de grader føler mange at de har tapt mistet landet sitt.

Les også: Palestinerne har ingen forventninger til det israelske valget

Valgfusk

Utrolig nok har aktører på høyresiden nå innrømmet å ha stått bak valgfusk. Et av valgets styggeste episoder kom da Likud-partiet til Netanyahu sendte sine valgfunksjonærer inn i lokalene med skjulte kameraer. Hele 1.200 Likud-aktivister var utstyrt med kameraer, alle utelukkende i områder der palestinske israelere bor. Da dette ble avslørt, valgte mange palestinske israelere ganske enkelt å bli hjemme.

– Vi greide å redusere araberes valgdeltakelse til under 50 prosent, det laveste noensinne, skrøt Kaizler Inbar, som stod bak «operasjonen», dagen etter valget.

Det er ingen tvil om at denne manipulasjonen tjente høyresiden da stemmene ble opptelt. Palestinere utgjør rundt 20 prosent av Israels befolkning.

Så hva nå for venstresiden? Flere på den jødiske venstresiden sier nå at kun et virkelig partnerskap med landets palestinske minoritet vil kunne gi et nytt håp for framtiden.

– Så lenge den sionistiske venstresiden ikke vet om den skal inngå en allianse med palestinerne i stedet for med dem som prøver å fjerne palestinerne, vil venstresiden fortsette å være irrelevante, skriver kommentatoren Edo Konrad på +972, et venstreorientert nettsted.

Les også: Han utfordret makten i Israel: Hvem er Benny Gantz?