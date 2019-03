Disse kan ta over etter Theresa May

Storbritannias statsminister Theresa May tilbyr seg å gå av hvis Underhuset stemmer for utmeldingsavtalen hun har forhandlet fram med EU.

Navnene

Her er noen av de mest aktuelle kandidatene til lederjobben etter Theresa May, om hun skulle gå av.

Dominic Raab

Dominic Raab gikk av som brexit-minister i forrige uke, i protest mot utmeldingsavtalen. Foto: NTB scanpix

Han rystet det politiske bildet og gjorde alt mye vanskeligere for May da han i forrige uke valgte å trekke seg som brexit-minister fordi han ikke kunne stå inne for utmeldingsavtalen mellom Storbritannia og EU – og det morgenen etter at regjeringen nettopp hadde gitt sin støtte til avtalen. Sier selv at han fortsatt har tillit til May, men ønsker en reforhandling av avtalen. Han ligger likevel nå på toppen av bookmakernes liste over sannsynlige arvtakere. Han har gjort et stort sprang opp, skriver The Guardian.

Boris Johnson

Boris Johnson er sterkt imot May brexit-plan. Foto: NTB scanpix

Det regnes som opplagt at Johnson, som gikk av som utenriksminister i sommer, har ambisjoner om å bli leder av partiet. Populær i medlemsmassen, men svært omstridt i parlamentsgruppen, og noen av dem er så imot ham at de vil slutte om det blir han. Vil ha en hard brexit med et fullstendig brudd med EU, noe kun et mindretall av Underhusets medlemmer ønsker.

Michael Gove

Brexit-forkjemper Michael Gove som tidligere har forsøkt seg i lederkamp. Foto: NTB scanpix

Miljøministeren, som drev kampanje for å gå ut av EU i 2016, har bestemt seg for å bli i Mays regjering og heller jobbe for en endring av avtalen. Gove er kjent som «sjefsdolkeren» etter hans sjokkerende trekk i lederkampen etter David Camerons avgang i 2016: Gove hadde stilt seg sterkt bak kampanjen for å få Boris Johnson som leder, men trakk sin støtte samme morgen som Johnson skulle erklære sitt kandidatur, og erklærte at han selv stilte, noe som førte til at Johnson trakk seg. Gove ble grundig slått av to andre kandidater, hvorav den ene var May, som ble leder.

Sajid Javid

Innenriksminister Sajid Javid er EU-kritiker men stemte for å bli. Foto: NTB scanpix

Nåværende innenriksminister som nølende stemte for å bli i EU men som er EU-skeptisk. Kan appellere både til brexit-forkjempere og pro-EU-folk i partiet.

Jacob Rees-Mogg

Parlamentariker Jacob Rees-Mogg som står i front blant dem som uttrykker mistillit mot May. Foto: NTB scanpix

Parlamentarikeren som har frontet mistilliten mot May de siste dagene. Har gjentatte ganger sagt at dette ikke handler om egne personlige ambisjoner, men nevnes likevel i kampen. Vil likevel ha problemer med å komme til topps i partiet – hard brexit-forkjemper og svært konservativ på mange områder.

Jeremy Hunt



Jeremy Hunt startet som remianer, men har siden vandret mot brexit. Foto: NTB Scanpix

Boris Johnsons etterfølger som utenriksminister står sterkt i den trasjonelle konservative leieren, skriver The Guardian. Han startet som en remainer, men har siden drevet litt over på brexit-siden i partiet. Et stort spørsmål er om han med det er for langt til venstre? Han kan lansere seg som den eneste kandidaten som kan hindre Johnsons ferd til makten.

Matt Hancock



Matt Hancock er en populær mann. Foto: NTB Scanpix

Helseministeren blir stadig mer populær, mye fordi han har holdt litt avstand til brexit. Han er kjent for sitt syn på antivaksinebevegelsen der han har angrepet flere nettsteder, skriver The Guardian. Han har også gått løs på sosiale media-selskaper for å få dem til å gjøre mer for å beskytte tenåringer. Hancock er en som kan nå ut till begge fløyer av partiet.

Andre:

Penny Mordaunt

Amber Rudd

David Davis

