* Andrea Leadsom (56): Sluttet som leder i Underhuset 22. mai, noe som utløste statsminister Theresa Mays kunngjøring dagen etter om at hun går av. Ønsker en «styrt» brexit uten avtale og uten forlengelse av frister. I forrige lederkamp i 2016, kom Leadsom til siste runde før hun trakk seg.

* Esther McVey (51): Brexit-tilhenger og tidligere TV-vert, gikk av som arbeidsminister i fjor i protest mot brexit-kompromisser. Vil forlate EU innen 31. oktober og ønsker en frihandelsavtale med EU.

* Boris Johnson (54): Tidligere utenriksminister og tidligere borgermester i London. Forhåndsfavoritt, ledende figur i kampanjen for at få britene ut av EU i 2016. Fastholder at brexit skal skje 31. oktober, med eller uten avtale.

* Dominic Raab (45): Tidligere brexitminister, sa opp i protest mot Mays utmeldingsavtale med EU. Hardnakket EU-skeptiker. Vil forberede «no deal», parallelt med forsøk på å forhandle fram en bedre avtale.

* Sajid Javid (49): Innenriksminister med bakgrunn fra banksektoren, sønn av pakistansk innvandrer. Økonomisk liberal, stemte for å bli i EU, har siden blitt brexit-tilhenger. Vil helst forlate EU med en avtale, foretrekker «no deal» foran ingen brexit.

* Michael Gove (51): Miljøminister, EU-skeptiker, men antas å kunne forene de to fløyene i partiet. Åpner for å utsette brexit heller enn å forlate EU uten avtale. Bookmakernes favoritt bak Johnson, men i hardt vær etter å ha innrømmet kokainbruk for 20 år siden.

* Jeremy Hunt (52): Utenriksminister siden Johnson gikk av i fjor, tidligere for å bli i EU, men har snudd. Vil sikre en bedre avtale, men utelukker ikke «no deal». Tidligere forretningsmann, ledet det offentlige helsevesenet NHS i seks år.

* Mark Harper (49): Tidligere innpisker hos De konservative i Parlamentet. Stemte for å bli i EU, klar til å utsette brexit igjen for å sikre en avtale, men sier også han er klar for brexit uten avtale hvis alternativet er å bli i EU.

* Rory Stewart (46): Fersk utviklingsminister, lang fartstid i utenriksdepartementet. Stemte for å bli i EU, er nå i brexitfløyen, men aviser å forlate EU uten avtale.

* Matt Hancock (40): Helseminister, regnes som svært kompetent i jobben og blant partiets stigende stjerner. Moderat, dyktig med mediene. Brexit-motstander før folkeavstemningen i 2016, skiftet deretter side.

