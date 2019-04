Mann fløyet til sykehus etter ulykke

En bilfører ble fløyet til Ullevål sykehus etter å truffet en lyktestolpe og gått rundt ved Jessheim i Akershus natt til søndag.

Føreren, som var alene i bilen, var bevisstløs etter ulykken, opplyser Øst politidistrikt på Twitter. Ulykken skjedde like ved Romerike folkehøgskole ved 3-tiden.

Casper Ruud finaleklar i ATP-turneringen

Casper Ruud gikk til finalen i ATP-turneringen i Houston etter å ha vunnet 7-5, 6-2 i semifinalen mot Daniel Elahi Galán fra Colombia.

Ruud møter Christian Garin fra Chile i finalen, som er Ruuds første i en ATP-turnering. Ruud er rangert som nummer 95 på ATP-rankingen, mens Garin er rangert som nummer 73.



Foto: Matt Hartman / AP / NTB scanpix

Verdens største fly på vingene for første gang

Verdens største fly gjennomførte lørdag sin første testflyging over Mojaveørkenen i California. Avstanden fra vingetipp til vingetipp er lenger enn en fotballbane, et vingespenn som er 50 prosent større enn på superjumboen Airbus A380.

Flyet, som har fått navnet Stratolaunch, er designet for å kunne fly opp til de lavere delene av rommet og slippe en rakett som i sin tur flyr ut i verdensrommet for å plassere ut satellitter.

Én drept i Melbourne-skyting

Flere personer ble natt til søndag skutt utenfor en nattklubb i Melbourne i Australia. Én person er bekreftet drept, mens en annen er kritisk skadd. I tillegg behandles to andre personer på sykehuset. De skal være utenfor livsfare.

Personene skal ha blitt skutt fra en forbipasserende bil. Den mistenkte bilen er funnet, men ingen er pågrepet. (NTB)



Foto: Wilson Ring / AP / NTB scanpix

Mann drept av gigantisk fugl

En gigantisk fugl som opprinnelig holder til i Australia og Ny-Guinea, har angrepet og drept eieren sin i Florida.

– Det ser ut til at det har vært et uhell. Etter som jeg forstår falt eieren i nærheten av fuglen og ble da angrepet, sier lederen for det lokale brannvesenet.

Offeret, Marvin Hajos (75) drev med oppdrett av fuglene, melder myndighetene ifølge news.com.au.

De tror mannen ble drept av fuglens lange klør. Mannen ble drept av kasuaren, som fuglearten heter, fredag, skriver NTB.

Hurtige

Kasuaren kan ikke fly, men er veldig hurtige og kan komme opp i en hastighet på rundt 50 kilometer i timen.

Ifølge San Diego Zoo omtales kasuarer med rette som verdens farligste fugler og har klør på rundt 10 centimeter.

Det ser ut som en tragisk ulykke for herr Hajos, sier talsmann Brett Rhodenizer ved sheriffens kontor til avisen.

Kasuarer minner om en emu og kan bli hele to meter høye og veie 60 kilo.