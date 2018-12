Så langt er 281 mennesker bekreftet omkommet, 1.016 skadd, mens 57 personer er meldt savnet etter at en enorm bølge ble utløst av et vulkanutbrudd i Indonesia lørdag.

Innbyggere nær vulkanen Anak Krakatoa i Indonesia har blitt advart om at det kan komme ytterligere en tsunami.

Det er så godt som ingenting igjen av en ridehall som begynte å brenne i Asker søndag kveld. Ingen dyr eller personer ble skadd.

12 hester i stallen ved siden av ble reddet ut. En murvegg mellom bygningene sørget trolig for at brannen ikke spredte seg til stallen.

President Donald Trump undertegnet søndag den omdiskuterte ordren om tilbaketrekning av amerikanske tropper fra Syria, sier en militær talsperson i Pentagon.

Trumps avgjørelse om å trekke tilbake de rundt 2.000 gjenværende troppene i Syria har møtt motbør blant annet innad i det amerikanske militæret.

Sørkoreanske myndigheter sier de vil avkreve bilprodusenten BMW 9,9 millioner dollar i bot og anmelde dem for måten de har håndtert brannfarlige biler på.

Den tyske bilprodusenten BMW har i høst tilbakekalt mer enn én million biler på verdensbasis grunnet et problem med eksosanlegget som BMW selv innrømmet «i ekstreme tilfeller kan føre til brann».

Samferdselsdepartementet i Sør-Korea opplyser mandag at de etter fem måneders gransking har konkludert med at den tyske produsenten med vilje forsøkte å skjule de tekniske problemene og kunne vært raskere på ballen med å tilbakekalle kjøretøyene etter at meldinger om at 40 bilbranner i landet tikket inn tidligere i år.

Ifølge påtalemyndigheten i Sør-Korea vil BMW få en bot på 9,9 millioner dollar, som tilsvarer rundt 86 millioner kroner etter dagens valutakurs. I tillegg vil de gå til sak mot BMW for mangelfull oppfølging av meldingene om bilbranner i landet.

BMWs sørkoreanske kontor har ikke kommentert boten eller kunngjøringen om anmeldelse.

Ifølge tidligere uttalelser fra BMW skal ingen ha blitt skadd i bilbrannene.

Da selskapet i august tilbakekalte de første 480.000 bilene i Europa og Asia, kom de også med en offentlig unnskyldning til Sør-Korea for at rundt 30 BMWer tok fyr der tidligere i år. BMW hadde 23. oktober tilbakekalt i alt 1,6 millioner biler rundt om i verden.