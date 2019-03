Dette må til for at May drar avtalen i land

Det nordirske unionistpartiet DUP holder nøkkelen i dramaet om hvorvidt Theresa Mays brexitavtale kan gå gjennom, og statsministeren har ennå ikke gitt opp å få nok folk om bord.

Utfallet er fortsatt usikkert etter et av de mest dramatiske døgn i brexit-prosessen, der statsministeren onsdag kveld la sin egen posisjon i potten i forsøk på å dra i land utmeldingsavtalen med EU.

Regjeringen ønsker å holde en debatt og avstemning om brexit-avtalen fredag, ble det meldt torsdag. Men det er usikkert om det skal stemmes over avtalen igjen allerede fredag, siden speaker i Underhuset har sagt at dersom regjeringen skal prøve seg nok engang, må den komme tilbake med noe nytt.

Johnson snudde

Det har lenge vært klart at Mays siste kort for eventuelt få et flertall, ville være at hun tilbyr sin avgang dersom avtalen blir stemt gjennom, slik at en ny leder kan lede fase to i forhandlingene med EU, som vil handle om detaljene i det fremtidige handelsforholdet.

Det var nok til å overbevise enkelte harde brexit-forkjempere, som Boris Johnson. Etter hardnakket å ha sablet ned Mays strategi i flere måned, har han nå bestemt seg for å støtte May. At han selv er aktuell som arvtaker spilte trolig en viktig rolle.

DUP viktig

Men vil Mays avgjørelse være nok? Det er fortsatt uklart.

Det nordirske unionistpartiet. DUP, har så langt holdt på sitt. Leder Arlene Foster gjentok sin avvisning onsdag kveld.

Årsaken er den samme som den alltid har vært: DUPs viktigste sak og eksistensgrunnlag er å holde den britiske unionen sammen, og de frykter den såkalte «backstop» i Mays avtale. Det er en garanti som vil sette inn dersom EU og Storbritannia innen utgangen av overgangsperioden går ut i slutten av 2020 ikke har en avtale om fremtidige handelsforhold klar.

Denne garantien er på plass i utmeldingsavtalen for å sikre at det ikke blir en hard grense mellom Irland og Nord-Irland – det ønsker verken Storbritannia eller EU.

Men den vil praksis føre til at Nord-Irland får reguleringer som er annerledes enn resten av Storbritannia – og det er dette som er en rød klut for DUP. De ønsker ingenting som skiller Nord-Irland fra Storbritannia.

– Backstop gjør det umulig å støtte avtalen, sa Foster onsdag kveld til BBC.

Fra Mays team jobbes det likevel med en måte å komme rundt dette på for å få DUP om bord. Spørsmålet er om de gir seg i siste øyeblikk.

May må imidlertid også få tilstrekkelig mange harde brexit-tilhengere i eget parti med seg, i tillegg til Labour-politikere fra kretser som stemte for å gå ut av EU.

Sirklet inn

Mens Theresa May setter alt inn på dette, har Underhuset i en separat prosess sirklet inn hvilke løsninger det er størst støtte for i parlamentet. Dersom Mays avtale ikke blir vedtatt denne uka, vil Underhuset gå videre med prosessen mandag.

Ingen av de åtte alternativene fikk flertall. Gjennom avstemninger på åtte ulike alternativer, der alle kunne gi sin støtte til så mange de ville, fikk følgende tre løsninger bredest støtte (det vil si det minste nederlaget):

1. Brexit, men medlemskap i tollunionen. (264 for, 272 imot. Differanse: 8.)

2. Å legge enhver vedtatte avtale fram for en folkeavstemning. (268 for, 307 imot. Differanse: 27)

3. Brexit med tollunion og tett relasjon med det indre marked. (237 for, 307 imot. Differanse: 70).

Selv om differansen var minst på det øverste alternativet, var det alternativet om folkeavstemning som fikk aller flest stemmer for.

Mange avsto fra de ulike alternativene, derfor er totaltallene ulike. Nå går trolig de mest populære alternativene videre til avstemning mandag. Når færre alternativer ligger på bordet, kan utfallet bli annerledes.

Utfallet er ikke bindende, men vil kunne ha stor betydning for retningen, gitt at Mays avtale ikke går gjennom.

Hvem er den neste?

Hva May gjør om avtalen ikke får flertall, er uklart. Men siden Underhuset kan komme til å stemme fram alternativer som kan være umulig for Mays regjering å levere, kan det føre til et nytt valg.

Det spekuleres i hvem som kan ta over dersom May går av. Her katten Larry i Downing Street. Foto: NTB scanpix

Dersom May derimot får sin avtale gjennom, vil hun gå av som partileder 22. mai, når Storbritannia går ut av EU. Hun vil bli sittende som statsminister til en ny partileder er på plass.

En rekke navn nevnes som aktuelle kandidater til å ta over.

Dette er noen av dem:

Boris Johnson

En av de mest aktuelle, og en notorisk kritiker av Mays avtale. Gikk av som utenriksminister i fjor sommer i protest mot Mays strategi. Johnson er tidligere London-ordfører. Han er populær i medlemsmassen, men svært omstridt i parlamentsgruppen. Vil ha en hard brexit med et fullstendig brudd med EU.

Dominic Raab

Også han er på «hard brexit»-siden, og trakk seg som brexit-minister fordi han ikke kunne stå inne for utmeldingsavtalen mellom Storbritannia og EU – og det morgenen etter at regjeringen nettopp hadde gitt sin støtte til avtalen.

Jeremy Hunt

Utenriksministeren står sterkt i den tradisjonelle konservative leiren, ifølge The Guardian.

Sajid Javid

Innenriksminister som står sterkt, men har mistet noe momentum.

Andre:

Matt Hancock, Amber Rudd, Michael Gove, David Davis.

