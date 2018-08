Verden

Av ANB

Listen er laget av Economist Intelligence Unit, og måler tilstanden for mange av verdens viktigste byer på flere områder. Studien har vurdert 140 byer og rangert dem etter stabilitet, helse, kultur og miljø, utdanning og infrastruktur.

På topp finner vi Østerrikes hovedstad Wien, melder reisenettstedet flysmart24.no. Dermed måtte vinneren de sju siste årene, den australske byen Melbourne, ned på andreplass mens den tredje beste byen er Osaka i Japan.

København er den eneste skandinaviske byen som havner på topp 10, den sniker seg inn på en niendeplass. For Oslos del er det verdt å merke seg at Norges hovedstad (27. plass) banker verdensmetropoler som New York og London.

Aller nederst på listen ligger Syrias hovedstad, Damaskus sammen med Dhaka i Bangladesh, Lagos i Nigeria og Karachi i Pakistan.

Utvalgte byer:

1. Wien, 2. Melbourne, 3. Osaka, 4. Calgary, 5. Sydney, 6. Vancouver, 7. Tokyo, 7. Toronto, 9. København, 10. Adelaide

... 16. Helsinki, 27. Oslo, 32. Stockholm, 43. Reykjavik, 48. London, 57. New York. (ANB)