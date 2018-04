Dette er Facebook-skandalen

Verden

Facebook-skandalen som nå kan få store følger for selskapets forretningsmodell og for hvordan teknologiselskaper generelt bruker og deler personopplysninger, startet med en personlighetstest som en forsker ved universitetet i Cambridge i England lagde i 2013.

Appen «This Is Your Digital Life», som forskeren Aleksandr Kogan utviklet, ble lastet ned av 270.000 mennesker som delte Facebook-informasjon om seg selv da de tok testen. Men ikke bare delte de egne opplysninger, gjennom appen ga de også bort opplysninger om Facebook-vennene sine.

Kogan delte så informasjonen med analyseselskapet Cambridge Analytica som blant annet solgte personopplysningene til president Donald Trumps valgkampanje i 2016.

37.533 venner

På den tida tillot Facebook at apper kunne samle informasjon om Facebook-brukeres venner uten at vennene hadde godkjent dette, eller var klar over at det skjedde. Det er forklaringen på at hele 87 millioner Facebook-brukere kan ha fått dataene sine misbrukt av Kogan og Cambridge Analytica.

I Norge er det bare 17 personer som lastet ned den aktuelle appen for personlighetstesten, men når man teller med de 17 personenes venner, dreier det seg om opptil 37.550 nordmenn, skriver NTB.

Denne uka varslet Facebook de brukerne som er blitt berørt av skandalen. I tillegg har selskapet endret personverninnstillingene så alle Facebook-brukere får opplysninger om hvilke apper de bruker og hvilken informasjon de har delt med appene.

I 2014 strammet Facebook inn på reglene slik at apper ikke lenger kunne samle inn så mye personopplysninger fra Facebook som Kogan fikk til. Det nye var at en app bare kan samle inn informasjon om en Facebook-brukers venner dersom vennene også har lastet ned den aktuelle appen.

Strammer inn

I forsvarstalen Mark Zuckerberg holder for Kongressen i dag sier han at Facebook forbød Kogans app «This Is Your Digital Life» da de i 2015 fikk vite fra journalister i The Guardian at han hadde delt informasjon fra appen med Cambridge Analytica. Det brøt med Facebooks retningslinjer å dele informasjon uten brukernes samtykke, ifølge Zuckerberg.

Cambridge Analytica er nå utestengt fra Facebook, i tillegg til to andre analysefirmaer som skal ha samlet data i strid med retningslinjene, skriver avisen New York Times.

I tillegg gjør Facebook nå flere endringer som skal overbevise 2,2 milliarder brukere om at dataene deres er trygge: