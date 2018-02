Verden

JAFFA (Dagsavisen): – Sykehuset vårt er blitt truffet, forteller sykehussjef Waleed Awatah til eksiljournalister i nettstedet Syria Direct. Øst-Ghouta er isolert og avstengt. Minst 20 barn skal ha blitt drept i bare ett av de mange bombeangrepene de siste dagene. Nye angrep i dag drepte minst 24 personer og skadet over 200 mennesker.

Siden søndag er over 255 sivile blitt drept og over 1.200 sivile såret. Det skal ha blitt brukt tønnebomber under angrepene. Tønnebomber består av gamle oljefat fylt med spikre, andre metallrester og sprengstoff, noe som gjør at innholdet sprer seg over et større området og rammer tilfeldig.

Ingen griper inn

Flere mener regimestyrkenes mål er å gjøre området ulevelig. Ofte blir sivile en konflikts utilsiktede ofre, denne gangen er målet de sivile selv.

– Dette er en totalkrig mot sivile for så å vinne kontrollen, sier Mohanad Hage Ali, en forsker ved Carnegie senteret i Beirut.

– Det er uforståelig at president Assad kan komme seg unna med slike angrep mot barn uten at verdenssamfunnet griper inn, sier han til Dagsavisen.

FN-organisasjonen UNICEF følger utviklingen fra nabolandet Jordan. Det finnes ikke ord som kan beskrive angrepene mot Øst-Ghouta, mener de.

– Ingen ord kan rettferdiggjøre drapene på barna, deres mødre og deres fedre, het det i en lang, men ellers blank pressemelding.

FN har matlagre utenfor Øst-Ghouta, men i det beleirede området på den andre siden, hersker sult. Øst-Ghouta har vært omringet i minst fire år etter at opprørere tok kontrollen der.

Nå har regimets Operasjon Damaskus Stål begynt, og en bakkeinvasjon kan komme om kort tid.

– Tryggere

I Damaskus bor syriske Walid som i hemmelighet har kontakt med Dagsavisen.

– Hvis Øst-Ghouta faller, vil det bli tryggere her. Opprørerne sender raketter mot sentrum og dreper uskyldige, sier han.

Walid tilhører den urbane, ikke-religiøse middelklassen som kanskje ikke støtter Assads massedrap, men som likevel ser på ham som en beskytter mot en islamistisk og fundamentalistisk framtid.

Farouk, en annen syrer, tror imidlertid ikke at målet med operasjonen i Øst-Ghouta er å knuse de islamistiske styrkene.

– De kunne fått fritt leide til Idlib, slik mange andre islamister har fått. Målet er de sivile, for å tvinge sunnimuslimene bort. Dette er en demografisk kamp, sier Farouk.

Nær halvparten av Syrias befolkning på 18 millioner mennesker har flyktet fra sine hjem siden krigen begynte i 2011.

Kan vare lenge

Angrepet mot Øst-Ghouta ses som en del av sluttspillet i den blodige borgerkrigen. En fredelig løsning er ikke i sikte, men Assad-regimet, støttet av Russland, er i ferd med å vinne kontroll over store deler av landet. Øst Ghouta er det eneste området nær Damaskus som fortsatt er kontrollert av opprørere.

Forsker Hassan Hassan ved Tahrir instituttet for Midtøsten-studier, tror de kompliserte allianselinjene mellom lokale og utenlandske grupper vil holde kampene i gang. Slik beskrev han det på Facebook da Operasjon Damaskus Stål startet: «IS fikk USA til å blande seg i Syria i 2014, Al Qaida fikk Russland til å blande seg året etter. I 2016 blandet Tyrkia seg inn for å stanse kurdiske styrker, som var et produkt av USAs innblanding i 2014, som igjen var et biprodukt av Tyrkias politikk, hvis innblanding i 2016 ble muliggjort av en allianse med Russland, en allianse som igjen var ment å bekjempe USAs politikk i Syria.»

Mohammed er ett av de mange skadde barna i bombeangrepene mot Øst-Ghouta de siste ukene. Han har fått hjelp på et midlertidig sykehus i Kafr Batna. FOTO: NTB scanpix

Aksept for massedrap

Kaoset og brutaliteten er delvis knyttet til noe som skjedde nettopp i Øst-Ghouta. I august 2013 brukte Assad-regimet et kjemisk masseødeleggelsesvåpen mot sivile, og opp til 1.700 mennesker led en forferdelig død. Folk ble kvalt samtidig som de mistet kontrollen over sine kroppsfunksjoner.

USA hadde da allerede advart om at dersom Assad bruker kjemiske våpen, vil det være en «rød linje» for Washington. Likevel avsto USA fra å slå til mot Assad, og med ett mistet Washington deler av sin avskrekkingsevne. Samtidig vokste brutaliteten til nye høyder.

I dag vekker ikke bruken av kjemiske våpen i Syria store overskrifter. Ifølge forsker Ali fra Carnegie-senteret, vil «normaliseringen» av bruken av kjemiske våpen få alvorlige følger.

– Nå vet man at man kan komme seg unna med massedrap. Verden er blitt farligere, sier Ali.

Den libanesisk-australske sosialantropologen Ghassan Hage forsker på rasisme. Han mener at verdens unnvikelse overfor syrerne i praksis betyr en aksept av at de blir drept.

– Når verden lar Assads generaler fortsette, betyr det at vi i praksis er enig med ham om hvem vi skal bry seg om at dør under fryktelige omstendigheter og hvem vi ikke skal bry oss om, sier professoren til Dagsavisen.