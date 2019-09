LONDON (Dagsavisen): – Vi vil stå opp for demokratiet, og å stenge parlamentet er det verste man kan gjøre i en tid som dette, sier Alice Antoine-Grégoire.

Sammen med andre demonstranter står hun utenfor Høyesterett i London med plakater med påskriften «De førte Dronningen bak lyset» og «Gjenåpne parlamentet».

Brexit-dramaet har tatt nok en vending uten sidestykke, som i ytterste fall kan ende knusende for statsminister Boris Johnson. Høyesterett skal vurdere om regjeringen har handlet i strid med loven ved å be Dronningen suspendere parlamentet. Høringene begynte tirsdag.

At en slik sak har gått til Høyesterett er svært uvanlig. Tirsdag hadde demonstranter møtt opp utenfor lokalet i London. Foto: Åsne Gullikstad

– Mye på spill

– Dette er virkelig ekstraordinært, sier politisk reporter og kommentator i Sky News, Tamara Cohen, til Dagsavisen.

Hver dag er hun å se på TV-skjermen i Storbritannia, mens hun forsøker å forklare for seerne det kompliserte politiske brexit-dramaet som utspiller seg fra dag til dag. At regjeringens beslutninger har kommet til Høyesteretts bord, er helt spesielt. I tre dager skal retten høre argumenter i saken, før den tar en avgjørelse.

Tamara Cohen, politisk reporter og kommentator hos Sky News, følger brexit-dramaet tett. Foto: Åsne Gullikstad

– Det er virkelig mye som står på spill. Ikke bare skal de beslutte hvorvidt domstolen skal avgjøre utfallet i denne saken, men også om hvorvidt statsministeren førte Dronningen bak lyset, sier Cohen.

Sjokkert

Det vekket sterke reaksjoner da statsministeren i august ba Dronningen suspendere parlamentet i fem uker, fram til en planlagt trontale 14. oktober. Regjeringen sa dette ikke har noe med brexit å gjøre, mens kritikerne mener det er gjort for å hindre parlamentet i å komme sammen i en avgjørende tid før landet etter planen skal ut av EU 31. oktober.

Alice Antoine-Grégoire var blant dem som tok til gatene da det skjedde.

– Jeg var sjokkert, men samtidig ventet jeg det, vi visste han ville gjøre hva som helst. Det var mye sinne da vi gikk ut i gatene den kvelden, sier hun.

Saken har gått til Høyesterett etter at en skotsk og en engelsk domstol har kommet til ulike slutninger i to ulike søksmål knyttet til saken. En domstol i England har vurdert at det ikke er opp til retten å avgjøre dette, fordi det er en politisk sak, mens en skotsk domstol mener regjeringens beslutning var i strid med loven.

Tamara Cohen tror det er mest sannsynlig at Høyesterett ikke beslutter noe som går imot regjeringen.

– I motsatt fall vil det virkelig være et slag mot statsministeren, det vil være en bombe, sier hun.

Høyesterett er ventet å avgi sin beslutning i slutten av denne uka eller i neste uke.

Hva gjør Johnson?

Mens parlamentet nå er suspendert, forsøker regjeringen å få en ny og forbedret utmeldingsavtale med EU. Før suspensjonen rakk parlamentet å vedta en lov som sier at brexit skal utsettes til 31. januar dersom det ikke blir en ny avtale – dette for å unngå en «no deal»-brexit. Boris Johnson har imidlertid sagt at landet skal ut av EU uansett 31. oktober, også selv om det ikke blir en ny avtale. Spørsmålet er hvordan dette skal skje, siden det nå er vedtatt en lov mot det, og regjeringen insisterer på at den ikke har tenkt å bryte loven.

– Det er tusenkronersspørsmålet, sier Tamara Cohen.

Cohen er blant journalistene som er tett på de innerste sirklene i Westminster. Selv for disse er det umulig å si hva som vil skje.

– Det har vært alle slags spekulasjoner om at Statsministerens kontor ser etter juridiske smutthull. Men de som har laget loven sier de ikke finnes, og regjeringsmedlemmer sier de vil adlyde loven. Med mindre vi snakker om et ekstremt utfall, som at Johnson trekker seg, tror jeg regjeringen vil be om en utsettelse om det ikke blir noen avtale. Men det vil sette statsministeren i en ekstremt sårbar situasjon, siden han er lederen som har lovet at vi skal ut 31. oktober uansett, sier Cohen til Dagsavisen.

– Regjeringen vil prøve alt den kan for å unngå utsettelse, men vi vet ikke hvordan det kan skje. Jeg antar det beste håpet deres er at EU sier nei til utsettelse, sier hun.

Statsminister Boris Johnson har sammenlignet Storbritannia med hulken i brexit-spørsmålet. Her en demonstrant utkledd som Hulken/Boris Johnson. Foto: Åsne Gullikstad

Mot valg

Boris Johnson forsøkte før parlamentet ble suspendert å få støtte til å holde et valg i midten av oktober, men fikk ikke flertall for dette i Underhuset. Årsaken er at opposisjonen ønsker å sikre seg mot en «no deal»-brexit før det holdes et valg – de vil over terskelen 31. oktober med en utsatt brexit før de godkjenner at det holdes et valg.

Regjeringen har mistet flertallet i parlamentet, og statsministeren er dermed trengt oppe i et hjørne.

– Regjeringen ønsker desperat et valg, men dette er nå i hendene på Labour. De vil se Johnson be EU om en brexit-utsettelse først, og vil først gå med på et valg når Johnson er i sitt mest sårbare øyeblikk. Sannsynligvis blir det et valg mot slutten av året, sier Tamara Cohen.

