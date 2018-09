Verden

President Donald Trumps nominasjon av dommer Brett Kavanaugh til USAs høyesterett har blitt en langt mer steinete prosess enn hva republikanerne trolig hadde sett for seg etter alvorlige anklager om seksuelle overgrep og trakassering.

Følg høringen direkte her.

I dag stiller Kavanaugh til høring i justiskomiteen. Der må også kvinnen som startet prosessen mot Kavanaugh 16. september vitne.

Christine Blasey Ford (51) har anklaget ham for et voldtektsforsøk på en fest i 1982. Da var Ford 15 og Kavanaugh 17 år gammel.

Ford hevder Kavanaugh presset henne ned på en seng og forsøkte å få av henne klærne. Kavanaugh skal ha vært svært full, ifølge Ford. Hun er i dag psykologiprofessor på California universitet.

Les også: Nye overgrepsanklager mot Trumps høyesterettskandidat

To kvinner til

Etter at Ford sto fram med sin historie i Washington Post har to kvinner til kommet med anklager om seksuell trakassering.

Deborah Ramirez (53) sto sist søndag fram i The New Yorker og anklaget ham for å ha presset penisen sin opp i ansiktet hennes og fått henne til å berøre ham da de var førsteårsstudenter på Yale universitet i løpet av skoleåret 1983/84.

Hendelsen skal ha skjedd på en fest med mye alkohol og det var flere vitner.

Onsdag denne uka kom anklager fra en tredje kvinne, Julie Swetnick (55). Hun møtte Kavanaugh på fester på begynnelsen av 1980-tallet da begge gikk på videregående. Swetnick hevder jenter ble skjenket fulle på disse festene for så å bli gruppevoldtatt. Hun beskriver hvordan tenåringsgutter sto i kø utenfor rommet og ventet på tur.

Swetnick sier via sin advokat at hun selv ble voldtatt på en slik fest med Kavanaugh og en kamerat som tilskuer, ifølge Washington Post.

Les også: Trump om overgrepsanklager: – Om angrepet var så alvorlig som hun hevder, ville det blitt anmeldt

Anklages for løgn

I et intervju med Fox News tidligere i uka avviste Kavanaugh alt og tegnet samtidig et bilde av seg selv som en pliktoppfyllende elev som var opptatt av sport og resultater. Han drakk litt øl på fester, men avviste å ha drukket så mye at han fikk black out.

I dagene etter intervjuet har flere tidligere studiekamerater som pleide å feste med Kavanaugh reagert kraftig på det de mener er løgn, ifølge Washington Post.

– Jeg kan ikke medisinsk slå fast at han fikk black out, men det er ikke troverdig at han ikke har noe hukommelsessvikt fra de kveldene han drakk mest, sier Liz Swisher, som var venn av Kavanaugh, til avisen.

Les også: Kongressmann fleipet om trakasseringsanklager: «Har du hørt at hun ble antastet av Lincoln?»

Stjal Demokratenes sete

President Donald Trump har anklaget Demokratene for å stå bak anklagene.

Valget av nye kandidater til amerikansk høyesterett er politikk. De ni dommerne sitter livet ut og presidentene nominerer kandidater som forventes å ligge nær dem politisk.

Begge partier driver nå politikk på denne saken, sier Vårin Alme i nettstedet amerikanskpolitikk.no.

– Demokratene har mellomvalget i bakhodet og vil påvirke hvem som blir valgt til høyesterett, sier hun.

Demokratene har krevd at FBI etterforsker anklagene før Senatet tar stilling til Kavanaughs kandidatur til høyesterett.

En utsettelse av avstemningen til etter valget i november kan tjene Demokratene som håper på å styrke sin posisjon i Senatet. Republikanerne har nå flertall.

Noen republikanere har på sin side gått langt i å sverte anklagerne og hindre en etterforskning. Demokratene er også blitt anklaget for å trenere prosessen. En anklage som trolig oppleves hyklersk, mener Vårin Alme.

Da Barack Obama var president nominerte han Merrick Garland til høyesterett, men det republikanske flertallet nektet å behandle utnevnelsen. Dermed sto ett sete tomt i ett år til president Donald Trump nominerte og fikk godkjent den konservative dommeren Neil Gorsuch i fjor vår.

– Demokratene så på dette som at deres sete ble stjålet. Det gnager fortsatt. Balansen i høyesterett er viktig, den kan ha mye å si for folks liv, sier Alme.

Republikanerne har varslet en avstemning over Kavanaugh i justiskomiteen allerede fredag. Om den skulle gå gjennom, må han fortsatt godkjennes av Senatet.