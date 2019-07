Vulkanen Stromboli som tilhører de eoliske øyer utenfor Sicilia er kjent for å være aktiv. Men onsdag kom et utbrudd som spredte frykt i befolkningen og turister som befant seg i nærheten.

– Det var som å være i helvete. Det regnet ild fra himmelen, sier den lokale presten Giovanni Longo.

En turist fra Sicila omkom som følge av utbruddet. I tillegg skal en person, som var på besøk fra Brasil, ha blitt skadd. De to gikk tur sammen på vulkanen, opplyser borgermester Marco Giorgianni på den nærliggende øya Lipari.

Den brasilianske turisten ble funnet dehydrert og i sjoktilstand.

Det oppsto panikk i landsbyen Ginostra, hvor flere titalls turister hoppet i havet, mens andre søkte ly i husene sine.

Ifølge det nasjonale instituttet for geofysikk (INGV) brøt det ut to store eksplosjoner fra den sørlige siden av vulkanens krater, noe som resulterte i en to kilometer høy røyksky.