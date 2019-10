Det kommer fram i et åtte sider langt brev til Demokratene tirsdag, ført i pennen av advokat Pat Cipollone som avviser hele prosessen som pågår i Representantenes hus. Kongressen gransker om Trump har misbrukt sin rolle som president, men Det hvite hus vil ikke la bidra.

«President Trump kan ikke tillate at hans administrasjon deltar i denne partiske etterforskningen under disse omstendighetene», heter det i brevet.

Tilspisser seg

De begrunner avvisningen med at demokratenes etterforskning ikke har hva Det hvite hus anser som «rettmessig forankring i grunnloven», at den ikke engang forsøker å være rettferdig, og trekker fram at det ikke formelt er stemt over om en riksrettsetterforskning skal iverksettes.

Brevet kommer samme dag som det tilspisset seg mellom Trump og Kongressen etter at han nektet USAs EU-ambassadør Gordon Sondland å stille til høring.

Sondland skal sammen med USAs tidligere spesialutsending til Ukraina, Kurt Volker, ha vært involvert i Trumps forsøk på å få Ukraina til å etterforske Joe Biden og sønnen Hunter Biden for korrupsjon.

Ikke hevet over loven

Demokrat og leder i Representantenes hus Nancy Pelosi svarer i en uttalelse at Trump over tid «har prøvd å normalisere lovløshet» og at han «nå prøver å gjøre lovløshet til en dyd».

«Presidentens handlinger truer vår nasjonale sikkerhet, bryter vår grunnlov og undergraver integriteten til valget vårt. Brevet fra Det hvite hus er bare hans siste forsøk på å dekke over hans svik mot demokratiet vårt, et forsøk på å insistere på at presidenten er hevet over loven», skriver Pelosi som er i spissen for granskingen som kan føre til at Trump stilles for riksrett.

Hun advarer Det hvite hus om at de virker skyldige om de «fortsetter å skjule sannheten om presidentens maktmisbruk».

«Mr. president. Du er ikke hevet over loven. Du vil bli holdt ansvarlig», avslutter demokraten.

Stevnet

Tirsdag kveld lokal tid melder AP at Demokratene har stevnet Sondland. De krever at han møter til vitneforklaring 16. oktober og krever i tillegg at han framlegger dokumenter, inkludert kommunikasjonsdata fra hans personlige utstyr, som er levert inn til utenriksdepartementet, men ikke til Kongressen.

Sentralt i Demokratenes forsøk på å stille Trump for riksrett, er en telefonsamtale han hadde med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj 25. juli.

I løpet av denne samtalen skal Trump hele åtte ganger ha forsøkt å overtale Zelenskyj til å etterforske far og sønn Biden.

