Det hvite hus sperret av etter mulig trussel

Secret Service bekrefter på Twitter at det pågår en aksjon ved Det hvite hus. De sier ikke hva det dreier seg om, men kaller det en politi-/medisinsk hendelse.

Ingen kommer inn eller ut av Pennsylvania Avenue. De sier det også er snakk om mistenkelige pakker, tvitrer journalist Nicholas Kristof fra New York Times, som er på stedet. Kristofs meldinger er ikke bekreftet fra offisielt hold.

Også journalist Brian J. Karem for CNN melder om uro. Han befinner seg i Det hvite hus og sier at han ser røyk. Fem politifolk har tatt hånd om en mann og fire kvartaler rundt Det hvite hus er sperret av, ifølge Karem. Karemn melder at nødetatene tatt hånd om en person.

– Fotografer sier en mann som ligger på bakken blir gitt oksygen, tvitrer han. (NTB)