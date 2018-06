Det historiske håndtrykket

Verden

De to lederne kom fra hver sin side på en rød løper ved Capella Hotel på øya Sentosa i Singapore like etter klokka 3 natt til tirsdag norsk tid. Det er det første møtet mellom en sittende amerikansk president og en nordkoreansk leder.

Etter det drøyt 40 minutter lange møtet på tomannshånd kom Trump og Kim ut på balkongen på hotellet. Journalister stilte spørsmål mens de sto utenfor møtelokalet, uten å få svar. Deretter ventet et nytt møte med representanter fra de to delegasjonene. USAs utenriksminister Mike Pompeo, Trumps stabssjef John Kelly og sikkerhetspolitisk rådgiver John Bolton var blant dem som var til stede.

Ifølge nyhetsbyrået AP sier president Trump at de kommer til å «løse et stort problem, et stort dilemma».

Det er ikke klart hva Trump konkret mener med dette, og det er knyttet stor spenning i hva som kommer ut av dagens samtaler.

– Ved å jobbe sammen, vil vi ta oss av dette, sa Trump.

Omtrent klokka 5.50 norsk tid gikk partene i en arbeidslunsj med blant annet rekecocktail, bresert torsk og konfekt på menyen.

Historisk håndtrykk

Med nordkoreanske og amerikanske flagg i bakgrunnen kom det etterlengtede håndtrykket. En kort passiar mellom de to og posering for fotografene var over på få sekunder før Trump og Kim gikk sammen før møtet. Der hadde lederne en samtale, kun med tolker til stede.

Trump og Kim satte seg ned i hver sin stol foran pressen like før de gikk sammen i møtet. Der ga Trump uttrykk for at han spår et storartet forhold med Kim.

– Vi kommer til å få et veldig godt forhold, jeg er ikke i tvil, sa presidenten til journalistene under den korte seansen.

Kim sa via sin oversetter at det «var ikke lett å komme seg hit» og at «det var hindringer på veien, men vi overkom dem, og i dag er vi her».

Ventetid

Trump har på forhånd sagt at Kim bare får denne ene sjansen. Den amerikanske presidenten har hevdet at han bare ville trenge ett minutt på å avgjøre om Kim er seriøs i sine fredsbestrebelser.

Nå venter en hel verden på hva de to lederne får ut av dagens møte, om Nord-Korea vil love nedrustning i bytte mot økonomisk hjelp og sikkerhetsgarantier.

– Det blir nok bare en avtale om gradvis avvikling. Hvis det blir det, er det sannsynlig at Trump ikke er i stand til å gjøre en detaljert avtale, fordi det ikke har vært forhandlet nok mellom partene, sier Asia-forsker Stein Tønnesson ved Institutt for fredsforskning (PRIO) til NTB.

For den nordkoreanske lederen er toppmøtet med en sittende amerikansk president i seg selv en seier, og Nord-Koreas vei ut av isolasjonen har skutt fart i det siste. (NTB)