Verden

I tillegg til H&M gransker også nederlandske C&A og amerikanske 3M opplysningene som avisa Financial Times kom med i forrige uke.

Opplysningene kom fram i en artikkel der den britiske tidligere journalisten Peter Humphrey fortalte om 23 måneder innesperret i et kinesisk fengsel.

Han sier at medfanger var med på å produsere emballasje, og at han kjente igjen flere velkjente varemerker, blant andre H&M. Han sier at det også ble produsert tekstiler og andre komponenter i fengselet.

En talsperson for Hennes & Mauritz sier at de undersøker anklagene, men at det ennå ikke kan fastslås om de stemmer.

– Det er fullstendig uakseptabelt å plassere produksjon i fengsler, og det er et alvorlig brudd mot det regelverk som våre underleverandører må følge, sier han. (NTB)