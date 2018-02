Verden

Det politiske dramaet som utspiller seg i Sør-Afrika ruller videre time for time: Onsdag skal landets president, Jacob Zuma, gi sin respons etter at hans eget parti, ANC, har gått til det uvanlige skritt å be ham om å trekke seg som landets president. ANCs landsstyre har bedt ham om å gå av med en gang.

– Absurd

En slik beskjed fra partiet er det normalt at presidenten tar konsekvensen av.

– Når vi anmoder vår representant om å gå av, forventer vi at han gjør som han blir bedt om, sa Ace Magashule, generalsekretær i ANC tirsdag.

Men Zuma ønsker å sitte i tre til seks måneder til før han går av, og har derfor ennå ikke svart på anmodningen.

At Zuma nektet å gå av umiddelbart er en absurd situasjon, påpeker Sør-Afrika-forsker Henning Melber i et intervju med Dagsavisen.

– Dette illustrerer hvilken kaotisk situasjon ANC er oppe i. Jeg tror virkelig partiet hadde regnet med at Zuma ville rette seg etter anmodningen, de hadde forventet et minimum av partilojalitet fra ham – og så indikerer han ingen vilje til å trekke seg, sier Melber.

Han er professor ved universitetene i Pretoria og Bloemfontein i Sør-Afrika, i tillegg til å være rådgiver ved Nordiska Afrikainstitutet i Sverige.

Kontrast

At ANCs landsstyre har bestemt seg for å be Zuma om å trekke seg, sier mye om hvor svekket Zuma er i sitt eget parti. Den nyvalgte lederen, Cyril Ramaphosa, som vil ta over som president når Zuma før eller senere går av, har de siste dagene forsøkt å forhandle fram en løsning med Zuma som kan få ham til å trekke seg frivillig. Det har altså ikke ført fram ennå.

Zumas reaksjon står i kontrast til tidligere president Thabo Mbeki, som i sin tid fikk samme beskjed. Den gang var det Zuma som sto klar til å ta over.

– Mbeki håndterte det med verdighet, og trakk seg umiddelbart, sier Melber.

Kan ikke tvinge

Men partiet i seg selv kan ikke tvinge Zuma til å gå av. Om Zuma ikke retter seg etter anmodningen fra sitt eget parti, gjenstår to muligheter for å felle presidenten: Riksrett eller mistillitsvotum i parlamentet. Det siste er på trappene: Opposisjonspartiet Economic Freedom Fighters (EFF) har allerede varslet mistillitsforslag 22. februar, men har nå bedt om at dette fremskyndes til denne uka.

Dersom Zuma ikke trekker seg frivillig, blir spørsmålet hva ANC gjør: vil de stille sitt eget mistillitsforslag på forhånd? Og dersom partiet ikke gjør det, vil ANC-representantene i parlamentet stemme imot Zuma i det planlagte mistillitsvotumet?

I et hjørne

Det fleste analytikere antar at ANC helst vil unngå å sette seg i den situasjonen at de eventuelt må stemme mot sin egen president i et votum som er initiert av opposisjonen – det vil fremstille partiet som uten kontroll og autoritet. Men landsstyret i ANC sa tirsdag at det ikke har diskutert om partiet skal stille sitt eget mistillitsforslag.

– Det er et bevis på at partiet ikke har planlagt en ordentlig strategi. Det er fortsatt en gruppe i ANC som støtter Zuma. Jeg tror Ramaphosa hadde satset på dialog og at han ville slippe å forholde seg til spørsmålet om mistillitsvotum. I denne situasjonen er dermed både Ramaphosa og Zuma malt oppe i et hjørne, sier Henning Melber, som mener det er svært vanskelig å si om ANC vil fremme sitt eget mistillitsforslag.

– En ting er å anmode lederen sin om å gå, en annen ting er å stille mistillitsforslag i parlamentet mot sin egen president. Ramaphosa ønsker nok helst vil finne en trygg vei ut både for Zuma og ANC før det kommer dit, sier Melber.

Men om det kommer til et mistillitsvotum, tror han at nok ANC-representanter vil stemme mot Zuma. Ved forrige votum stemte nesten 30 ANC-representanter mot ham.

– Det trengs mer enn det, men jeg er nesten overbevist om at det vil skje, sier han.

Få goder å hente

Zuma ønsker bedre tid før han går av, for å forberede avgangen.

– Alle som kjenner Zuma vet at han nå vil bruke tid på sin egen agenda, sier Melber.

Ifølge sørafrikansk presse har Jacob Zuma ønsket immunitet etter sin presidenttilværelse. Han skal også ha ønsket en forsikring om at ANC betaler alle hans juridiske kostnader. Immunitet er umulig i henhold til den sørafrikanske grunnloven.

– ANC kan ikke tilby Zuma det han ønsker. Sør-Afrika har, tross alt, et sterkt rettsvesen. Selv dersom Ramaphosa skulle ha ønsket å gi ham immunitet, går det ikke, sier Melber, og påpeker at det også vil være vanskelig politisk å tilby Zuma noe særlig.

– Jeg er ganske sikker på at det er få goder å hente for Zuma. Det er så mange også blant ANCs velgere som er så lei av Zuma, og som nå mener det er «pay back time», sier han.

Samtidig har Ramaphosa en vanskelig balansegang foran seg. Zuma har fortsatt en stor skare av tilhengere bak seg på grasrota, særlig i hjemprovinsen KwaZulu-Natal.

– Ramaphosa trenger å holde ANC sammen, og unngå at situasjonen i Sør-Afrika destabiliseres ytterligere. Sør-Afrika trenger desperat utenlandske investeringer, og hvis jeg var Ramaphosa ville jeg vært redd for vold. Landet har en voldelig politisk kultur, og det er en fare for at Zumas tilhengere reagerer med vold dersom Zuma blir tvunget til å gå, sier Melber.

Han påpeker at Zuma fremdeles kan bestemme seg for å gå frivillig.

– For hvis han gjør det for vanskelig for partiet, risikerer han å miste lojale støttespillere. Dette er en hårfin balansegang også for ham, sier Henning Melber.