Prosessen med å melde britene ut av EU er en totrinnsrakett, sier Kristian Steinnes, professor i europeisk moderne historie ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU.

– Første trinn er å få enighet i Storbritannia om hvilken politikk og strategi britene skal gå for når de går ut av EU. Det er denne fasen som har toppet seg nå. Så blir neste steg å forhandle med EU. Det begynner å haste for å rekke deadline 29. mars, sier Steinnes.

De siste dagenes dramatikk i Theresa Mays regjering skyldes at britene fortsatt henger fast i fase én. Mays regjering og det konservative partiet er splittet over om britene skal gå for et hardt brudd med EU, eller en mer moderat, mykere utgang der Storbritannia fortsatt vil ha tett kontakt med EU gjennom avtaler om handel og toll.

29. mars skal Storbritannia ut av EU. Det er bare ni måneder til. Men allerede i oktober bør avtalen mellom EU og Storbritannia være klar om den faktiske utmeldingen skal kunne skje innen fristen.

Når Storbritannia og EU er blitt enige, skal avtalen godkjennes av de 27 medlemslandene i EU. Det kan ta tid.

Brexit-forkjempere ute

Eksperter har hevdet at statsminister Theresa May har en nær umulig oppgave. For bare noen uker siden spådde den anerkjente britiske kommentatoren Peter Kellner her i Dagsavisen, at det vil komme en dyp politisk krise i Storbritannia til høsten.

Krisen er allerede satt på spissen med brexit-minister David Davis og utenriksminister Boris Johnsons protestutmeldinger fra regjeringen søndag og mandag, mener Kristian Steinnes. Samtidig kan det at Davis og Johnson nå er ute gjøre det lettere for May å fortsette med det forslaget regjeringen faktisk ble enige om. De to har vært blant de hardeste forkjemperne for at Storbritannia må gå for et rent brudd med EU og verken fortsette i det indre markedet eller tollunionen.

De trakk seg angivelig fordi de ikke kan stå inne for en myk brexit som May nå går for.

– David og Johnson har vært tunge motkrefter for May i regjeringen. At de er ute kan gjøre det litt lettere å fortsette med en mer moderat linje overfor EU. May har selv rygget tilbake fra en hard brexit til en mykere linje. Det kan også gjøre det lettere at det er en god del tunge næringslivsinteresser som trekker i retning av den løsningen May nå går for, sier Steinnes.

Store selskaper som Airbus og Jaguar Land Rover har truet med å trekke seg helt ut av Storbritannia om det ikke blir enighet om en frihandelsavtale med EU. Airbus alene har 14.000 ansatte i Storbritannia, ifølge NTB.

Strid om indre marked

Men om May nå greier å få med resten av det britiske parlamentet på brexit-planen sin så er det ingen garanti for at EU vil gå med på den.

EUs forhandler Michel Barnier sa allerede fredag tvert nei til at EU vil gå med på å tilpasse det indre markedet for Storbritannia etter utmeldingen, skriver nettstedet Politico.

– Det er hjertet i det europeiske prosjektet, sier Barnier.

For EU er det viktig å få på plass en avtale med Storbritannia før britene forlater Unionen, men de vil neppe gå med på noe som kan ødelegge det indre markedet, sier professor Kristian Steinnes.

– EU vil ikke gi Storbritannia unntak fra det som er spillereglene i det indre markedet. De kan ikke bare plukke det de liker, sier han.

Det indre markedet innebærer fri bevegelse av varer, kapital, tjenester og personer innad i EU. For brexit-forkjemperne er det en viktig kamp å legge begrensninger på den frie flyten av arbeidere over grensene i EU.

Nye folk

Risikoen for at Storbritannia forlater EU uten en avtale har hele tida vært stor, og den har ikke blitt noe mindre med de siste dagenes utvikling, sier Steinnes.

– De tyngste spørsmålene, om indre marked, tollunion og arbeidsmobilitet, er fortsatt ikke løst, sier han.

Dominic Raab er utnevnt til ny brexit-minister etter David Davis, han beskrives som en som kan bygge bru over splittelsene i det konservative partiet. Jeremy Hunt overtar som utenriksminister etter Boris Johnson. Han betegnes som en av Mays mest lojale ministre og går i likhet med statsministeren inn for en myk brexit, og et fortsatt tett økonomisk forhold til EU, skriver NTB.