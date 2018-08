Verden

I Hong Kong er boligene dyre, veldig dyre. Dette fører til at stadg flere sliter med å finne seg tak over hodet. Og om du jobber i byen, men bor i en forstad, hva gjør du om du ikke nar råd til å ta toget fram og tilbake?

Eller når det er alt for varmt hjemme, hvor skal man sove?

I Hong Kong er det stadig flere flere døgnåpne McDonald's-restauranter og dette har ført til såkalte McRefugees, melder CNN .

Altså at personer tar seg sårt tiltrengt søvn på McDonald's, før morgendagen igjen tar til. Dette er et fenomen som ikke er nytt i Hong Kong.

På bare fem år har det vært en økning i såkalte McRefugees i Hong Kong - altså folk som overnatter i døgnåpne McDonald's over hele byen, viser en undersøkelse.

McRefugee

Studien, utført Junior Chamber International (JCI) Tai Ping Shan, telte 334 personer som sov i McDonald's restauranter i juni og juli, en

betydelig økning siden en lignende studie i 2013, som bare fant 57.

– Formålet med denne undersøkelsen var opprinnelig å tilby tjenester for sovende, men vi fant ut at det ikke er noe enkelt bilde av McRefugee-situasjonen i Hong Kong, sier Jennifer Hung, leder av studien, til CNN.

Forskere besøkte 110 av Hong Kongs døgnåpne McDonald's-reatauranter. Der fant de at langt fra alle som overnatter på restauranter er hjemløse.

Mer enn 70% av respondentene sa at de hadde andre steder å sove, for eksempel offentlige boliger eller delte boenheter, og majoriteten hadde enten heltid eller deltidsjobber,

og utfordret dermed den vanlige oppfatningen om at disse sovende er hjemløse eller arbeidsløse.

– De har plass til å sove, men de går ikke hjem, sa Hung.

Her sover en mann på McDonald's i 2007. FOTO: NTB Scanpix

Høy leie

En hovedgrunn er at mange sovende står overfor økonomiske utfordringer som høy leie eller store strømregninger.

Hung fortalte om en mann som ikke hadde råd til klimaanlegg, og som ikke hadde noen vinduer i hans kjellerleilighet. I stedet for å betale sin utleier rundt 15 kroner forklimaanlegg, valgte mannen å nyte McDonalds avkliatiserte restauranter i sommerferien.

– Gratis Wi-Fi, billig mat og baderomsfasiliteter gjør det ikke akkurat verre, legger Hung til.

Hong Kong har en av verdens mest kostbare boligmarkeder, ifølge en 2017-studie av Demographia. Boligprisene har økt fra i gjennomsnitt 60.000 kvadratmeteren i 1997 til nærmere 150.000 kroner i dag.

