Derfor er Trump-kritikere interessert i Deutsche Bank

Av Martin Jacob Kristoffersen - ABC Nyheter

Da ingen ville låne Donald Trump penger etter en rekke konkurser, stilte Deutsche Bank opp. Samtidig tjente de store penger på å samarbeide med en statlig russisk bank med forbindelser til sikkerhetstjenestene, for deretter å bli bøtelagt av amerikansk og britisk finanstilsyn.

Derfor har Demokratene i Representantenes hus og Senatet lenge ønsket innsyn i hva som egentlig skjedde mellom Trump og Deutsche Bank, men fått blanke avslag.

Nå, etter at Mueller-rapporten er lagt fram, og Demokratene har flertall i Representantenes hus, er Deutsche Bank mer på gli.

Donald Trump har derfor gått til søksmål for å stoppe offentliggjøring.

Eric Trump, Donald Trumps sønn og nå leder for forretningsimperiet Trump Organization, raser på tv-programmet Fox & Friends onsdag.

– Dette trakassering av en president, sier Eric Trump.

– Dette er «en stat i staten». De vil ikke fikse helsevesenet. De vil ikke fikse innvandringen. De vil kun stevne alle som noensinne har møtt Trump, sier han om Demokratene i Kongressen.

Så langt har det blitt avdekket mye rart i forholdet mellom Trump-organisasjonen og russere, men Mueller har verken klart å frikjenne Trump eller konkludere at Trump har gjort noe kriminelt - dette overlater han til lovgivere, ettersom det å tiltale en president er uansett et politisk spørsmål.

Skal ha skrytt av russiske golf-millioner

Demokratene vil blant annet vite om Trump står i direkte eller indirekte gjeld til russiske investorer med forbindelser til den russiske regjeringen. De vil også vite om investeringer i Trumps eiendommer har blitt brukt til å hvitvaske russiske penger.

Bloomberg har anslått at da Trump ble president skyldte han fortsatt rundt 300 millioner dollar til Deutsche Bank, som skal betales mellom 2023 og 2024. Noen av lånene løper bare med renter og skal innfris i sin helhet på disse tidspunktene, noe som vil tvinge frem en stor utbetaling fra Trump-imperiet. Deutsche Bank har tette bånd til russiske statlige banker.

Ifølge sportsjournalist James Dodson skal nettopp Eric Trump ha skrytt av at familien ikke trenger finansiering fra amerikanske banker.

– Vi har all den finansieringen vi trenger fra Russland, skal Eric Trump ha sagt, da de diskuterte bygging av ny golfbane til 100 millioner dollar.

– Vi har noen der som virkelig elsker golf.

Eric Trump avviste blankt at han har sagt noe slikt.

Forlik

I 2017 inngikk Deutsche Bank et forlik med amerikanske og britiske finansmyndigheter og betalte en bot på 630 millioner dollar.

De innrømte å ha feilet i å ha kontrollsystemer for å hindre mulig hvitvasking av verdier til ti milliarder dollar med opprinnelse i Russland, følge Reuters. Det ble aldri avslørt akkurat hvem pengene tilhørte.

I november 2017 droppet det amerikanske justisdepartementet videre etterforskning. Imidlertid står de i fare for å bli ytterligere bøtelagt for å ha hjulpet til med å hvitvaske 20 milliarder dollar for russiske kunder, skriver The Guardian.

– Ingen som forstod seg på forretningene deres

Året før finanskrisen, i 2007, ansatte Deutsche Bank en 29 år gammel russer til å lede deres avdeling i Moskva. Han var sønnen til tidligere sjef for den russiske statlige utviklingsbanken Vnesekombank (VEB) og nåværende sjef for en annen statlig bank, Vnesjtorgbank (VTB). Deutsche Bank gjorde en rekke lukrative avtaler med VTB.

– De gjorde noen veldig besynderlige ting. Det var ingen som forsto seg på forretningene deres, sier Chris Barter, tidligere administrerende direktør for Goldman Sachs i Moskva, i boken «Sammensvergelsen» av Luke Harding.

– Ingen andre ville ta i VTB, sa Barter.

I 2014 ble VTB sanksjonert mot av USA, Canada, og EU til gjengjeld for russisk støtte til separatistene i Øst-Ukraina.

Forbindelser til russiske sikkerhetstjenester

Også Putins etterretningssjefer i FSB sendte sønnene sine for å jobbe i VTB. Den ene ble styreleder i VTB sin filial i Hviterussland, mens den andre ble visepresident i VTB.

Mens Deutsche Bank gjorde store penger på samarbeidet med VTB, lånte Deutsche store penger til den fremtidige presidenten. Demokratene i Representantenes Hus og Senatet har lenge forsøkt å vite om Deutsche Bank solgte deler av Trumps gjeld til russere.

I tillegg har Trumps datter, Ivanka, og hennes mor vært kunder i banken, sammen med Ivankas ektemann, Jared Kuschner. Så sent som i oktober 2016 lånte banken 285 millioner dollar til Kuschner, skriver New York Times.

Trump-tårn i Moskva

Slik det går fram av spesialetterforsker Robert Muellers rapport, skrev en av Donald Trumps tidligere samarbeidspartnere, Felix Sater, en e-post til Trumps advokat Michael Cohen i 2016 om at nettopp investeringsbanken VTB er positive til å finansiere et Trump-tårn i Moskva. Cohen prøvde da å komme i kontakt med Putins pressesjef, Dmitri Peskov, men skrev feil e-postadresse, pr_peskova@prpress.gof.ru i stedet for pr _peskova@prpress.gov.ru.

Felix Sater er tidligere straffedømt for å ha samarbeidet med den russiske mafiaen om aksjesvindel, men slapp billig unna etter at han deretter samarbeidet med FBI.

Cohen ble i 2018 idømt tre års fengsel for å ha løyet i en høring om Kongressen om nettopp Trump-tårnet i Moskva, for å ha sluset valgkamppenger til kvinner som har anklaget Trump for seksuell trakassering, og for skattesvindel.

VTB-styreformann Andrej Kostin benekter overfor New York Times at han noensinne har møtt Felix Sater eller hatt noe å gjøre med Trump-bygningen i Moskva.

Langt samarbeid med Deutsche

Dutsche Bank har siden slutten av 90-tallet lånt over to milliarder dollar til den nåværende amerikanske presidenten.

Flere ganger skal det ha dukket opp faresignaler i banken, ifølge New York Times. Men det toppet seg etter 2005, etter at Trump lånte 640 millioner dollar for å oppføre Trump International Hotel & Tower i Chicago. Trump stilte personlig garanti for gjelden, men misligholdt deler av den etter finanskrisen i 2008.

Trump gikk til motsøksmål og hadde slett ikke til hensikt å betale. Han skyldte på finanskrisen, som han kalte en uforutsett situasjon, han ikke kunne noe for, en såkalt «force majeure» på juristspråket.

Tvert imot, mente Trump, Deutsche Bank er en av bankene som må bære hovedansvaret for den dysfunksjonelle økonomien. Trump krevde ni ganger det beløpet han skyldte - tre milliarder dollar - i skadeerstatning for det finanskrisen påførte ham.

Deutsche Banks advokat viste i rettsdokumentene til Donald Trumps egen bok «How to Get Rich» der Trump rådet leserne til å bruke domstolene til «strategisk dramatikk».

Saken endte med et forlik, etter at Trump ble betalingsdyktig igjen. Det var etter at Trump henvendte seg til en annen avdeling enn eiendomsavdelingen i den tyske storbanken.

Seksjonen for privat formuesforvaltning lånte Trump over 200 millioner dollar til. Dette fikk enkelte til å heve øyenbrynene internt i banken, ifølge Tom Hardings bok.

Den tidligere MI6-sjefen (britisk etterretning, red.anm.) Richard Dearlove har uttalt til magasinet Prospect at det er dette som henger over Trump: Hva slags vilkår lå i avtalen da ingen andre ville gi ham lån?

Foreign Policy har skrevet en nærmere gjennomgang av saken.

Mener Kongressen mangler hjemmel

En intern granskning i Deutsche skal ha ikke funnet noen forbindelse mellom Russland og Trumps lån, går det fram av boken. Men ingen har så langt sett denne interne granskningen, og dette er ikke godt nok for Demokratene.

Etter amerikansk rettspraksis har de folkevalgte i Kongressen, altså Senatet og Representantenes hus, vide fullmakter til å innhente informasjon og stevne inn vitner. Donald Trumps advokater mener at det ikke gjelder i dette tilfellet, ettersom informasjonsinnhentingen skal ha en lovgivingsprosess som formål, ikke graving i private affærer.

Imidlertid kan folkevalgte innhente informasjon som en del av etterforskning i en riksrettssak.

Det er ventet at det til slutt blir Høyesterett som må ta stilling til spørsmålet om Deutsche Bank må gi fra seg informasjon eller ikke.

Saken ble først publisert hos ABC Nyheter