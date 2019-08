Denne karullen i Tyskland måtte stenge. Hvorfor? Fordi den italienske produsenten hadde oversett en ting. I noen vinkler med armene slått ut, ser den rett og slett ut som et hakekors.

Nå er den stengt, melder flere medier.

En tysk fornøyelsespark har stengt en karusell fordi plasseringen av metallarmene på karusellen så ut som et hakekors fra avstand, opplyser en talsmann, skriver NTB.

Bakgrunnen for beslutningen er et videoopptak av karusellen, kalt Adlerflug (Ørnens flukt) var blitt publisert på nettstedet Reddit. Opptaket førte til kritikk mot fornøyelsesparken Tatzmania.

Parken, som ligger i Löffingen i Schwarzwald-området sørvest i Tyskland, varslet mandag at karusellen er stengt med umiddelbar virkning. Talsmannen opplyste også at parken tar opp saken med den italienske produsenten for å gi karusellens metallarmer en ny utforming, melder NTB.

Karusellen er ment for barn og familier. Parken var ikke klar over det underlige optiske fenomenet før man ble gjort oppmerksom på videoopptaket som sirkulerte på nettet, forklarer talsmannen.

