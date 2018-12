Julegrana ble felt ved Ullevålsseter Nordmarka i Oslo 20. november, med ordfører Marianne Borgen og borgermester Lindsey Hall i bydelen Westminster i London, til stede. Begge to fikk torsdag kveld æren av å tenne julegrana sammen.

Under arrangementet bidro den norske bergensrapperen MYRA med musikalske innslag. Nobels Fredssenter var i år samarbeidspartner i forbindelse med arrangementet.

Oslo kommune har gitt et juletre som gave til London hvert år siden 1947. Tradisjonen med den norske julegrana er en takk for den hjelp og støtte nordmenn fikk fra britene under andre verdenskrig.

(NTB)