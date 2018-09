Den danske artisten Kim Larsen er død

Verden

«På vegne av Larsen-familien vil jeg med stor sorg meddele at Kim Larsen sovnet stille inn i morges, etter lengre tids sykdom», skriver hans manager Jørn Jeppesen i en melding på Facebook. Kim Larsen ble 72 år gammel.

Sangeren, gitaristen, låtskriveren og skuespilleren hadde i lengre tid kjempet mot prostatakreft. Han var omgitt av sin kone og seks barn da han døde, ifølge meldingen på Facebook. Bisettelsen vil finne sted i absolutt stillhet og være helt privat, heter det videre.

Gasolin

Kim Larsen slo gjennom som frontfigur i rockebandet Gasolin, som hadde sin storhetstid i hele Skandinavia på 1970-tallet. Bandet slo igjennom med sanger som «Hvad gør vi nu, lille du?», «Efter endnu en dag» og hiten «This Is My Life».

Etter at Gasolin ble oppløst i 1978, fortsatte Kim Larsen som både som soloartist og sanger og gitarist i flere andre band, senest i rockegruppa Kim Larsen & Kjukken.

Solo-albumet «Midt om natten» (1983) skal være det mest solgte i Danmark gjennom tidene.

Populær i Norge

Den danske trubaduren var også avholdt blant nordmenn. I sommer skulle han ha holdt sju konserter i Norge, men ble nødt til å avlyse på grunn av helsa.

«Farvel», skriver den norske radiopersonligheten Finn Bjelke på Twitter, der også forfatteren Tom Egeland minnes Kim Larsen med ordene «This was your life».

Larsen fikk kreftdiagnosen like etter årsskiftet og måtte da avlyse en rekke utsolgte konserter i Danmark. Men så sent som i august holdt Kim Larsen & Kjukken flere konserter i Danmark, og i slutten av august varslet bandet at de skulle i studio og jobbe med Larsens nye sanger.

(NTB)