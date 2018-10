Den borgerlige alliansen kan ryke i Sverige

Verden

Moderaternas leder Ulf Kristersson ber de andre borgerlige partiene akseptere en regjering uten støtte fra Socialdemokraterna. I en Facebook-melding fredag skriver han at partiene i den borgerlige alliansen får ta noen dager i fred og ro og ta stilling til om de vil være med på å danne regjering.

Utspillet tolkes som et ultimatum til de to borgerlige partiene Centerpartiet og Liberalerna, som begge ønsker en regjering med støtte fra Socialdemokraterna og muligens Miljöpartiet.

Men det har «sossarna», som ble største parti i valget i september, så langt avvist.

Med SD-støtte?

Alternativet er å danne en borgerlig regjering med enten aktiv eller passiv støtte fra det sterkt innvandringskritiske partiet Sverigedemokraterna (SD), noe spesielt Centerpartiet har vært sterkt imot.

Det fjerde borgerlige partiet, Kristdemokraterna, har på sin side stilt seg åpent for et slikt samarbeid.

Kristerssons utspill blir imidlertid ikke tatt godt imot av SDs leder Jimmie Åkesson, som avviser at partiet vil støtte en regjering bestående av Moderaterna og Kristdemokraterna hvis partiet ikke får noen innflytelse.

Den borgerlige alliansen er et firepartisamarbeid som lenge har utgjort regjeringsalternativet på høyresiden i svensk politikk. Svenske kommentatorer mener at Kristerssons utspill nå kan føre til at det borgerlige samarbeidet ryker.

– Lööf sier nei

Kommentator Ewa Stenberg i Dagens Nyheter stiller seg tvilende til at Centerpartiets leder Annie Lööf blir med i en regjering med SD som støtteparti i Riksdagen. Hun gikk i valgkampen hardt ut mot verdigrunnlaget til det høyreorienterte partiet.

Valget i Sverige endte med at ingen av blokkene fikk parlamentarisk flertall, samtidig som ingen av dem har villet samarbeide med landets tredje største parti, SD.

Det har gjort jobben med å finne et regjeringsalternativ svært vanskelig.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet og støttepartiet Vänsterpartiet endte opp med større oppslutning enn den borgerlige blokken, men hvis også SD regnes med, er den klart størst.