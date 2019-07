Demonstrasjoner i Venezuela på uavhengighetsdagen

Demonstranter i Caracas marsjerte mot hovedkvarteret til det militære etterretningsbyrået DCGIM. Tungt bevæpnet politi sørget for at demonstrantene ikke kom for tett inntil bygningen, ifølge den colombianske kringkasteren Caracol.

– Kun få meter unna, torturerer og dreper de venezuelanere som tenker annerledes, sa opposisjonsleder Juan Guaidó til et stort publikum utenfor hovedkvarteret.

Tilhengere av president Nicolás Maduro feiret på sin side at det er 208 år siden at Venezuela ble selvstendig. Maduro deltok i en feiring ved Caracas' militære akademi. Der sa han at regjeringstilhengerne er «på riktig side av historien». Den omstridte president ba dem gjøre seg klar for «kampene som kommer».

Samtidig stengte soldater av flere av inngangene til bygningen der Venezuelas opposisjonskontrollerte nasjonalforsamling holder til. Blokaden hindret at både offentlige personer og andre venezuelanere ikke kunne delta i uavhengighetsfeiringen i bygningen, sier forsamlingen i en twittermelding.

Rektor Benjamin Scharifker ved Caracas Metropolitan University talte foran forsamlingen fredag. Der nevnte han tenåringen som mistet synet da han ble truffet av politiets gummikuler, og offiseren som ble torturert til døde av DCGIM.

– Jeg ber innflytelsesrike mennesker i Venezuela og andre steder om hjelp for å løse denne krisen, sa han.