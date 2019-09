Lederen for etterretningskomiteen, demokraten Adam Schiff, sier at riksrett er den eneste løsningen dersom opplysningene om Trump viser seg å være riktige.

– Jeg vil at landet skal forstå at dette er den siste ønskede løsningen. Presidenten tvinger oss ned denne veien, sier Schiff.

Schiff sier også at han har bedt om en kopi av varselet mot Trump, der presidenten anklages for å ha bedt Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om å etterforske Hunter Biden, sønnen til den demokratiske presidentkandidaten Joe Biden. Sønnen jobbet for et ukrainsk energiselskap.

Telefonsamtalen mellom Trump og Zelenskyj skal ha funnet sted 25. juli. Saken har reist nye bekymringer om utenlandsk valginnblanding i USA i 2020, slik valget i 2016 ble rammet av russiske forsøk på innblanding.

Les også: Biden krever utskrift av Trump-samtale

Trump slår tilbake

Da Trump søndag møtte journalister utenfor Det hvite hus, bekreftet han at Biden ble tatt opp under telefonsamtalen med Zelenskyj, ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Vi vil ikke at våre folk, som Joe Biden og hans sønn, skal bidra til korrupsjonen som allerede eksisterer i Ukraina, sa presidenten.

Kort tid senere var Trump ute på Twitter.

– Breaking News: Ukrainas regjering sier at de ikke ble presset i det hele tatt i løpet av den «hyggelige» telefonsamtalen. «Sleepy» Joe Biden har på sin side presset en tøff påtaleansvarlig for å hindre etterforskning av hans sønns selskap gjennom å true Ukraina med å holde tilbake store summer. Det er den virkelige nyheten! skriver Trump på Twitter.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Varslersak

Selv om varselets innhold foreløpig er ukjent, har ikke navngitte kilder oppgitt til Washington Post at en etterretningsansatt skal ha hatt kjennskap til kommunikasjon mellom Trump og en utenlandsk leder, der Trump skal ha kommet med en «lovnad» som den ansatte mener er så alarmerende at han valgte å varsle.

Ifølge Washington Post ønsker flere demokrater svar på hvorfor Trump-administrasjonen holdt tilbake 250 millioner dollar i militær bistand til Ukraina kort tid etter den omtalte telefonsamtalen med Zelenskyj. Utbetalingen på 250 millioner dollar fant likevel sted i september, med et ekstra tillegg på 140 millioner dollar, ifølge Washington Post.

– Nå kan vi si at vi har strålende relasjoner til USA, sa Zelenskyj under en konferanse kort tid senere.

Flere ønsker svar på om Trump har forsøkt å bruke midlene til å presse Ukraina til å iverksette en Biden-etterforskning. Fungerende nasjonal etterretningssjef i USA, Joseph Maguire, har nektet å gi etterretningskomiteen en kopi av varselet.

Les også: Alvorlig varslersak mot Trump holdes hemmelig – Demokratene krever innsyn

Krav om riksrett

Demokraten Alexandria Ocasio-Cortez i Representantenes hus mener at det er på tide med handling mot Trump.

– Vi har kommet til et punkt der den store nasjonale skandalen ikke er presidentens lovstridige oppførsel, men at Det demokratiske partiet nekter å stille han for riksrett, tvitret hun søndag.

– Hva venter Kongressen på? Dette er galskap. Hvis vi ikke handler nå, vil vi se slutten på amerikansk demokrati, skriver den demokratiske presidentkandidaten Beto O'Rourke på Twitter.