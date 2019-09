En ny anklage er blitt rettet mot Kavanaugh, skriver New York Times. Påstandene, som kommer fram i en bok skrevet av to av avisens journalister, er ennå ikke blitt etterforsket.

I boken kommer det også fram nye opplysninger om en studentfest ved Yale University på 1980-tallet hvor Kavanaugh angivelig utførte en seksuell handling på en kvinnelig medstudent. Kavanaugh har hele tiden avvist alle anklager om overgrep og seksuell trakassering.

– Løy for Senatet

I oktober i fjor ble Kavanaugh tatt i ed som høyesterettsdommer, etter å ha blitt godkjent av Senatet. I forkant ble han anklaget av tre kvinner for overgrep på begynnelsen av 80-tallet, og han måtte forklare seg om dette under høringen før han ble godkjent.

Senator Kamala Harris mener de nye opplysningene beviser at Kavanaugh løy for Senatet og det amerikanske folk.

– Han må bli stilt for riksrett, skriver hun på Twitter.

Senator Elizabeth Warren, tidligere boligminister Julian Castro og tidligere kongressmedlem Beto O'Rourke, alle demokrater, mener det samme.

Senator Bernie Sanders brukte ikke selv ordet riksrett i en melding på Twitter søndag, men sa at han «støtter konstitusjonelle mekanismer» for å holde Kavanaugh ansvarlig.

Samtlige av dem som har uttalt seg, stiller som kandidater til å bli Demokratenes presidentkandidat under neste års valg i USA.

Tror ikke på anklagene

Demokratene har flertall i Representantenes hus, noe som betyr at det er de som styrer hvem som kan stilles for riksrett.

Dersom Representantenes hus beslutter at han skal stilles for riksrett, vil riksrettssaken foregå i Senatet, hvor republikanerne har flertall. De vil høyst sannsynlig ikke stemme for å fjerne Kavanaugh.

Kavanaugh ble utnevnt av president Donald Trump i fjor. Trump tror ikke noe på de nye anklagene mot Kavanaugh, noe heller ikke den republikanske senatoren Ted Cruz gjør. Cruz mener «ytre venstre» er besatt av å «sverte dommer Kavanaugh ved å gå 30 år tilbake i tid med anonyme kilder».

