Av Kristian Sollie Skardalsmo, NTB

Ledende demokrater vil utfordre Donald Trump både rettslig og politisk hvis presidenten erklærer unntakstilstand for å få bygget sin omstridte mur mot Mexico. Hvis Trump erklærer unntakstilstand, kan han nemlig omgå Kongressen, som hittil har nektet å bevilge penger til prosjektet.

Men demokraten Adam Smith, som leder forsvarskomiteen i Representantens hus, varsler at ethvert forsøk fra presidenten på å bruke direktiver for å få bygd muren, åpenbart vil kunne bli utfordret i rettsapparatet.

– Hvor er krisen? sier Smith i et intervju med TV-kanalen ABC News program This Week.

Adam Schiff, som leder etterretningskomiteen, kaller Trumps trusler om unntakstilstand en «non-starter».

– Hvis Harry Truman ikke kunne nasjonalisere stålindustrien da det var krig, har ikke denne presidenten makt til å erklære unntakstilstand og bygge en mur til flere milliarder dollar på grensen, sier han til CNN.

Ser på muligheter

Den fastlåste budsjettstriden mellom Trump og Kongressen har stengt det amerikanske statsapparatet.

Allerede fredag antydet Trump at han kan komme til å erklære unntakstilstand for å få bygget muren uten Kongressens godkjenning, men at han først vil forsøke å få til en «fremforhandlet prosess».

Presidentens pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders understreket søndag at Det hvite hus har sett på «alle tilgjengelige muligheter» for å skaffe til veie den nødvendige finansieringen.

Trump vil gjøre alt som står i hans makt for å beskytte USAs grenser, slår talskvinnen fast overfor Fox News Sunday.

Viktig valgløfte

Trump krever at det settes av over 40 milliarder kroner til bygging av en grensemur langs USAs grense mot Mexico, hvis ikke nekter han å godkjenne budsjettet.

Men Demokratene og flere republikanere i Kongressen vil ikke gå med på det, og uten noe budsjett på plass må store deler av det amerikanske statsapparatet holdes stengt. Flere hundre tusen ansatte må dessuten møte på jobb uten å få betalt, blant dem flygeledere og sikkerhetsansatte på flyplassene.

Heller ikke helgens møtevirksomhet mellom toppolitikere fra de to partiene har ført til noen løsning på striden.

Å få bygget en mur mot Mexico for å stanse innvandrere som forsøker å ta seg ulovlig inn i landet, var ett av Trumps viktigste valgløfter.