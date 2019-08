– Over hele verden ser folk mot USA og lurer på hva som skjer. Hva er situasjonen når det kommer til mental helse i Amerika, når man gang på gang på gang ser slike ubeskrivelige skrekkhendelser, sa Bernie Sanders, en av Demokratenes presidentkandidater til pressen lørdag.

Han skylder på den amerikanske våpenlobbyen National Rifle Association (NRA) og deres allierte i Kongressen etter masseskytingen ved et kjøpesenter i El Paso lørdag formiddag.

Tidligere visepresident Joe Biden, som også er blant kandidatene, peker også på NRA.

- Dette er sykt. Dette er hinsides alt vi bør tolerere. Vi kan slå NRA. Vi kan slå våpenprodusentene, sa han.

Skytingen fant sted ved Cielo Vista-kjøpesenteret, i hovedsak i butikken Walmart som ligger like ved senteret. Ifølge lokale myndigheter befant det seg mellom 1.000 og 3.000 kunder og 100 ansatte i butikken.

En 21 år gammel mann overga seg selv til politiet etter skytingen på Walmart i El Paso. Foto: Rudy Gutierrez / AP / NTB scanpix

Ofre i alle aldre

Flere medier melder at det yngste offeret var to år, mens det eldste var en 82-åring. 26 personer ble såret, blant dem en fire måneder gammel baby, ifølge CBS News.

Ifølge CNN er det kun sju andre masseskytinger som har tatt flere liv i USAs moderne historie, som også melder at fire av de ti blodigste masseskytingene har skjedd i Texas.

Nyhetsmediet har sett på tallene de siste 70 årene, fra 1949 til i dag. Den blodigste skytingen skjedde for knapt to år siden under Harvest musikkfestival i Las Vegas. Da ble 58 personer drept og 422 såret etter å ha blitt truffet av skudd.

Både Walmart og kjøpesenteret Cielo Vista, som ligger ilke ved, ble avsperret etter skytingen lørdag formiddag. Foto: Rudy Gutierrez / AP / NTB scanpix

Overga seg selv

En 21 år gammel mann fra Allen i Dallas-området i Texas er pågrepet. Han overga seg selv til politiet utenfor butikken.

Politiet er kjent med et manifest som kan ha vært skrevet av den pågrepne.

– Det er ting i manifestet som i en viss grad kan ha sammenheng med en potensiell hatkriminalitet, opplyste politisjef Greg Allen under pressekonferansen lørdag, og tilføyde at det vil bli etterforsket videre.

Til ABC News har to anonyme personer i lokale myndigheter opplyst at 21-åringen har forklart at han «ville drepe så mange mexicanere som mulig». Tre mexicanere skal være blant de 20 døde, ifølge Mexicos president Andres Manuel Lopez Obrador.

I tillegg til den lokale etterforskningen som styres av Texas, skal FBI ifølge CNN etterforske om det er snakk om terror.

Mennesker samlet seg i Juarez i Mexico lørdag etter nyheten om masseskytingen i El Paso. Foto: Christian Chávez / AP / NTB scanpix

- Feig handling

Politiet fikk inn den første meldingen om en aktiv skytter klokken 10.39 lokal tid. Klokken 10.45, seks minutter senere, var første patrulje på stedet.

Borgermester Dee Margo kaller hendelsen en tragedie og ba samfunnet sørge sammen over ofrene og hedre minnene til de livene som gikk tapt.

– Vårt samfunn er for sterkt til å bli brutt av en feig handling som denne. Jeg forsikrer dere om at samfunnet vårt er trygt. El Paso er trygt, sa borgermesteren under pressekonferansen.

– Vårt samfunn vil ikke bli definert av denne voldshandlingen. Vi vil bli definert av det samholdet og den kjærligheten vi har vist i dag, sa han.